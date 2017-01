Hypotheken-Vergabe US-Regierung wirft Großbank Rassismus vor

Die Vorwürfe wiegen schwer: Mitarbeiter der US-Bank JPMorgan Chase sollen von Afroamerikanern und Hispanics höhere Raten und Gebühren als von weißen Kunden verlangt haben, heißt es in einer am Mittwoch bei einem Gericht in Manhattan eingereichten Klageschrift des US-Justizministeriums.

Der Konzern habe es den Brokern erlaubt, ohne Angabe von Gründen von den objektiv errechneten Raten für die Kunden abzuweichen und damit die rassistischen Praktiken ermutigt, schreibt das Justizministerium weiter. Entsprechende Vorfälle habe es von 2006 bis mindestens 2009 gegeben.

Eine Stellungnahme der Bank war zunächst nicht zu erhalten. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf Insider, JPMorgan werde gegen die Zahlung von 55 Millionen Dollar einen Vergleich mit der Regierung schließen.