 Konsequenzen für "Raussanierer" Justizministerin Barley will Mietpreisbremse verschärfen

Drei Jahre nach Einführung der Mietpreisbremse plant Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) ein Gesetz zur Verschärfung der Bestimmungen vor. Anfang kommender Woche werde sie ihren Entwurf in die Ressortabstimmung der Bundesregierung geben, sagte Barley den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). Die große Schwachstelle der Mietpreisbremse ist laut Mieterbund, dass es keine Sanktionen gegen Vermieter gibt, die sich nicht an die Vorschriften halten.

Mit dem neuen Gesetz sollen Mieter laut der Ministerin neue Rechte bekommen, die sie "effektiv" schützen. Dazu gehöre mehr Transparenz über die Vormiete, wenn ein Vertrag neu abgeschlossen wird. Verlange ein Vermieter mehr als die zulässige Miete, "sollen Mieter zukünftig leichter etwas dagegen tun können".

Barley: "Menschen vorsätzlich aus ihrem Zuhause raussaniert"

Die Ministerin will gleichzeitig gegen Auswüchse auf dem Mietmarkt vorgehen. "Wir tun etwas dagegen, wenn Menschen vorsätzlich aus ihrem Zuhause raussaniert werden sollen. Wer so etwas macht, muss künftig mit rechtlichen Konsequenzen rechnen." Zusätzlich soll die mögliche Mieterhöhung nach einer Modernisierung begrenzt werden. Der Gesetzentwurf soll nach dem Willen Barleys noch im Sommer vom Kabinett beschlossen werden.

"Wir werden die Menschen besser vor rasant steigenden Mieten schützen", versprach Barley den Zeitungen des RND. Die Preissteigerungen seien nicht nur in den Großstädten "der schiere Wahnsinn".

Die im Juni 2015 eingeführte Mietpreisbremse deckelt in Gebieten mit einem "angespannten Wohnungsmarkt" die Kosten bei Neu- oder Wiedervermietungen auf das Niveau der ortsüblichen Vergleichsmiete plus zehn Prozent. Diese wird dabei auf Basis abgeschlossener Mietverträge aus den vorangegangenen vier Jahren berechnet.

Die Mietpreisbremse gilt als weitgehend wirkungslos. So beklagten Mieterverbände auch in den letzten Jahren weiter rasant steigende Mieten besonders in Großstädten.Eine Studie zeigte hingegen, dass die Maßnahme mancherorts doch Erfolge vorzuweisen hat.

Mieterbund: "Wenige Mieter bereit, Streit mit Vermietern zu suchen"

Durchsetzen müssen die Vorschriften die Mieter selbst - doch gebe es "leider zu wenige Mieter, die bereit sind, mit ihren Vermietern Streit zu suchen", sagte der Landesvorsitzende des Mieterbundes Baden-Württemberg, Rolf Gaßmann, im SWR . Er forderte Mieter auf, sich gegen hohe Mieten zu wehren - es sei ihr gutes Recht, zu verlangen, dass die Miete herabgesetzt werde.

Der Mieterbund-Vorsitzende in Baden-Württemberg monierte auch, dass die Mietpreisbremse nur in Stadtzentren gilt, nicht aber "an den jeweiligen Speckgürteln, also in den Gemeinden am Stadtrand". Dort könne der Vermieter verlangen, was er wolle.