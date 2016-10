Karriereziele Frauen legen die Latte niedriger

Frauen und Männer machen einer Umfrage unter Hochqualifizierten immer noch deutliche Unterschiede, wenn es um ihre Karriereziele und Erwartungen an den Arbeitsplatz geht. Nur neun Prozent der Frauen, aber 19 Prozent der Männer wollen selbstständige Unternehmer werden, ergab die Befragung von 2400 Teilnehmern der "Karrieretage Familienunternehmen" durch die Technische Universität München. Auch Vorstandsposten strebten doppelt so viele Männer wie Frauen an, teilte die Stiftung Familienunternehmen mit. Umgekehrt nannten die Hochschulabsolventinnen doppelt so oft Projektleitung als Karriereziel.

Studienautorin Alwine Mohnen hat für die Zahlen eine Erklärung parat, die ebenfalls nicht jedermann gefallen dürfte. Frauen sähen sich weiterhin in der Pflicht, Beruf und Familie zu vereinbaren, erklärte die Forscherin. Außerdem sei ihnen laut Umfrage eine gute Atmosphäre am Arbeitsplatz wichtiger als ein ausgeprägtes Wettbewerbsumfeld.

Auf ein angemessenes Gehalt achten Frauen dagegen inzwischen fast so sehr wie die Männer. Bei einer Befragung 2008 hatten nur 13 Prozent der Frauen das Einkommen zu den drei wichtigsten Merkmalen bei der Stellenwahl gezählt, heute sind es gut 38 Prozent (Männer: 46 Prozent). "Darin spiegelt sich eine gewachsene Gleichberechtigung im Berufsleben wie auch die Notwendigkeit für viele Frauen, das Haushaltseinkommen ganz oder teilweise zu finanzieren", sagte Stiftungs-Geschäftsführer Stefan Heidbreder.