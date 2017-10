Unabhängigkeitsreferendum Deutsche Industrie warnt Katalonien vor Bruch mit Spanien

Die deutsche Wirtschaft hat vor einer angestrebten Abspaltung Kataloniens von Spanien gewarnt und beide Seiten zum Dialog aufgefordert. "Ein Bruch der Region mit dem spanischen Staat würde für beide Seiten tiefe Einschnitte bedeuten und zu Verunsicherungen in der stark exportorientierten Wirtschaft führen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Industrieverbands BDI, Joachim Lang.

Katalonien ist laut BDI eine hoch industrialisierte Region, in der mehr als die Hälfte der rund 1600 Firmen mit deutscher Beteiligung in Spanien angesiedelt ist. Nötig sei deshalb ein respektvoller Umgang in der Region miteinander. Die deutsche Industrie schaue mit Sorge auf die heftiger werdenden Auseinandersetzungen.

Die katalanische Regionalregierung in Barcelona hatte sich dem Verbot widersetzt und am Sonntag gegen den Willen der Zentralregierung ein Referendum über die Loslösung von Spanien abgehalten. Von Madrid entsandte Polizeieinheiten griffen deshalb teils hart durch und versuchten, Wähler an der Abstimmung zu hindern. Dabei wurden laut katalanischen Behörden Hunderte Menschen verletzt. Rund 90 Prozent der Wähler votierten für eine Abspaltung.

BDI-Chef Lang rief dennoch beide Seiten zur Zusammenarbeit auf: "Nur ein ernst zu nehmender Dialog zwischen der Zentral- und der Regionalregierung über die Zukunft Kataloniens kann die Lage befrieden", sagte er. Die Volksabstimmung ist nicht bindend. Das Verfassungsgericht hatte die Abstimmung für rechtswidrig erklärt.

An den Finanzmärkten standen nach dem Referendum wiederum zahlreiche spanische Aktien und Anleihen unter Druck. In Madrid fiel der Leitindex Ibex 35 um mehr als ein Prozent. Die Gemeinschaftswährung Euro rutschte um 0,7 Prozent auf 1,1732 Dollar ab.