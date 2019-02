EuGH-Entscheidung Arbeitslosen steht Kindergeld für Nachwuchs im EU-Ausland zu

EU-Bürger mit Kindern im EU-Ausland haben auch bei Arbeitslosigkeit Anspruch auf Kindergeld in dem Staat, in dem sie wohnen. Das entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg.

Die Familienleistungen für Kinder in einem anderen Mitgliedstaat könnten nicht davon abhängig gemacht werden, dass der Berechtigte eine Beschäftigung ausübe, urteilte der EuGH. Der Anspruch sei auch nicht darauf beschränkt, dass der Antragsteller zuvor eine beitragsabhängige Leistung erhalten habe.

Verhandelt wurde der Fall eines in Irland lebenden Rumänen, der sechs Jahre lang in dem Land gearbeitet hatte. Dem Mann, dessen zwei Kinder in Rumänien wohnen, wurde das Kindergeld gestrichen, nachdem er ein Jahr lang arbeitslos war. In den folgenden drei Jahren bekam er eine beitragsunabhängige Unterstützung, aber kein Kindergeld mehr.

Debatten um Überweisungen ins EU-Ausland

Gegen die Entscheidung der Behörden klagte der Mann beim irischen High Court, weil sie seiner Ansicht nach gegen Unionsvorschriften zur Koordinierung der sozialen Sicherheitssysteme verstoße. Die Richter legten den Fall dem EuGH zur Auslegung des Unionsrechts vor.

Überweisungen für Kinder im EU-Ausland sorgen auch in Deutschland immer wieder für Debatten. Österreich hatte zuletzt beschlossen, die Zahlungen an die Lebenshaltungskosten am Wohnsitz des Kindes anzupassen, also in der Regel zu kürzen. Die EU-Kommission hat deshalb eine Klage gegen Österreich vor dem EuGH angekündigt.

Im jetzigen Urteil hielt der Gerichtshof eindeutig fest, dass laut EU-Recht Familienleistungen auch für Angehörige mit Wohnsitz in anderen EU-Staaten in voller Höhe zu zahlen seien.

(Aktenzeichen C-322/17)