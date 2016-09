Betreuung von Unter-Dreijährigen Kita-Quote leicht gesunken

In Deutschland werden 32,7 Prozent aller Kinder unter drei Jahren in einer Kindertagesstätte betreut. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte, hatten damit am 1. März insgesamt 719.000 Kinder einen Kita-Platz. Obwohl im Vergleich zum Vorjahr 26.200 Kinder mehr betreut wurden, sank die Quote um 0,2 Prozentpunkte. Das lasse jedoch nicht den Schluss zu, dass die Bereitschaft von Eltern, ihre Kinder einer Kindertagesstätte anzuvertrauen, insgesamt gesunken sei, erklärten die Statistiker. Denn gleichzeitig sei die Zahl der Kinder in Deutschland deutlich gestiegen - durch eine höhere Zahl von Geburten und die Aufnahme von Flüchtlingen.

Große Unterschiede in der Betreuung gibt es nach wie vor zwischen Ost und West: Während die Betreuungsquote in den westdeutschen Bundesländern durchschnittlich 28,1 Prozent betrug, lag sie in Ostdeutschland bei 51,8 Prozent. Von den westdeutschen Flächenländern hatten Schleswig-Holstein mit 30,9 Prozent und Rheinland-Pfalz mit 29,9 Prozent die höchsten Betreuungsquoten, die niedrigste hatte Nordrhein-Westfalen (25,7). In Brandenburg gab es bundesweit mit 57,2 Prozent die höchste Betreuungsquote.

In Deutschland gibt es knapp 55.000 Kindertageseinrichtungen. Seit dem 1. August 2013 gibt es für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr einen bundesweiten Rechtsanspruch auf einen öffentlich geförderten Betreuungsplatz. Bildungsforscher betonen immer wieder, dass der Besuch einer Kindertagesstätte großen Vorteil für die spätere Schullaufbahn hat, speziell bei Kindern aus bildungsfernen Haushalten.