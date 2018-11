Affront gegen Trump US-Behörden warnen vor schweren Schäden durch Erderhitzung

Ein Bericht von US-Regierungsbehörden warnt vor schweren Schäden für die Vereinigten Staaten durch den Klimawandel. "Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten die jährlichen Verluste in den Vereinigten Staaten durch den Klimawandel Hunderte Milliarden Dollar betragen", heißt es in dem Papier des National Climate Assessment (NCA), einem Vermittlungsgremium der US-Regierung.

Das NCA hat den mehr als tausendseitigen Bericht, an dem rund 300 Wissenschaftler sowie 13 US-Ministerien und -Behörden mitgearbeitet haben, am Freitag kommentarlos auf seiner Webseite veröffentlicht. Die Studie widerspricht in vielen Punkten Präsident Donald Trump, der die Forschung zum Klimawandel immer wieder angezweifelt hat.

In der Studie werden drastische Maßnahmen zur Verringerung von Kohlendioxidemissionen gefordert. Ansonsten drohe eine ganze Kette ökonomischer Folgen, hieß es. Von der Gesundheit über die Landwirtschaft und die Industrie bis hin zur Infrastruktur und der Energie- und Wasserversorgung seien alle Bereiche der amerikanischen Gesellschaft von einer globalen Erderhitzung betroffen.

Konkret sei zu erwarten, dass der Klimawandel Infrastruktur und Eigentum der USA beeinträchtigen und die Wachstumsrate der Wirtschaft hemmen werde.

Besonders die Küstengebiete der USA seien betroffen. Der Wert von Immobilien in solchen Gegenden werde sinken, wenn Sturmfluten zunehmen und die Meeresspiegel steigen.

Die globale Erderwärmung werde sich zudem vermehrt auf Handel und Wirtschaft der USA, einschließlich der Import- und Exportpreise, sowie auf Unternehmen mit internationalen Standorten und Lieferketten auswirken.

Bis zum Ende des Jahrhunderts dürften die wirtschaftlichen Verluste das Bruttoinlandsprodukt vieler US-Staaten übersteigen, hieß es.

Einige Folgen des Klimawandels wie extreme Wetterlagen seien bereits heute in den Vereinigten Staaten sichtbar, heißt es in dem Bericht weiter. Der Bezug zur vom Menschen verursachten Erderwärmung zeige sich immer deutlicher.

Widerspruch vom Präsidenten

Dass die NCA-Studie ausgerechnet am Schnäppchentag "Black Friday" veröffentlicht wurde, provozierte Kritik. Das Weiße Haus versuche, die Klimaforschung zu unterdrücken, sagte Andrew Light vom World Resources Institute, einer der vielen Co-Autoren des Berichts.

Eine Sprecherin von Präsident Donald Trump kritisierte den NCA-Bericht dagegen als ungenau: Er basiere weitgehend auf dem extremsten Szenario und lasse technische Innovationen außer Acht.

Trump steht mit der NCA schon länger auf Kriegsfuß. Einen Sonderbericht des Gremiums von 2017 hat der US-Präsident als Unsinn abgetan. Den Klimawandel hat Trump in der Vergangenheit wahlweise als Scherz oder als Erfindung der Chinesen bezeichnet. Im vergangenen Jahr hatte Trump den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen angekündigt.

Auch die sich zuletzt häufenden Naturkatastrophen in den USA hat Trump nie auf den Klimawandel bezogen. Nach verheerenden Waldbränden in Kalifornien suchte Trump die Schuld zum Beispiel im angeblich verfehlten Management der örtlichen Behörden.

Wissenschaftler sehen in dem NCA-Bericht eine deutliche Warnung. Es gebe "klare und zwingende Beweise" für einen beispiellos schnellen Anstieg der globalen Temperaturen, sagte David Easterling von der US-Meeresschutz- und Wetterbehörde NOAA. "Und dieser Trend zur Erwärmung kann nur durch menschliche Aktivitäten erklärt werden, besonders die Emission von Treibhausgasen in die Atmosphäre."