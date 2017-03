Hauskredite Koalition entschärft Gesetz gegen Immobilienblasen

Ganz so schwer will es die Bundesregierung Immobilienkäufern offenbar doch nicht machen: Die große Koalition will einem Bericht des "Handelsblatt" zufolge das geplante Gesetz zur Bekämpfung von Immobilienblasen abmildern. Darauf hätten sich Union und SPD nach Protesten von Banken und der Immobilienbranche verständigt, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Finanzpolitiker.

Mit den extrem niedrigen Zinsen hat in den vergangenen Jahren auch die Nachfrage nach Immobilienkrediten stark angezogen. Daher plant die Bundesregierung ein Gesetz, mit dem bei einer Überhitzung des Marktes gegengesteuert werden kann. Ziel ist es, für die Volkswirtschaft schädliche Preisblasen wie zuletzt in Irland und Spanien zu verhindern. Banken und Immobilienwirtschaft kritisierten die Pläne und warnten vor einer Einschränkung der Kreditvergabe.

Dem Blatt zufolge soll es statt der ursprünglich geplanten vier Instrumente nur zwei geben: Demnach könnte die Finanzaufsicht BaFin bei einer drohenden Immobilienblase eine Obergrenze für die Darlehenshöhe bezogen auf den Immobilienwert festlegen und eine Vorgabe für den Zeitraum machen, innerhalb dessen der Kredit getilgt werden muss.

Auch die verbleibenden Hürden im Gesetz würden gesenkt, berichtet die Zeitung. So sollen vergleichsweise niedrige Darlehen von bis zu 50.000 Euro gar nicht erfasst werden. Kredite bis zu 200.000 Euro bleiben dem "Handelsblatt" zufolge ausgenommen, wenn der Beleihungswert unter 80 Prozent liegt, bis 400 000 Euro gilt eine Ausnahme bei einem Beleihungswert von 60 Prozent.

"Mit dieser Regelung erreichen wir, dass Familien die niedrigen Zinsen auch weiterhin nutzen können, um Wohneigentum zu bilden", zitiert die Zeitung die Unions-Finanzexpertin Antje Tillmann (CDU). Ihr SPD-Kollege Manfred Zöllmer sprach demnach von einem "Kompromiss mit Augenmaß".