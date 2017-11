Michael Garvens Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Kölner Flughafenchef

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den beurlaubten Chef des Flughafens Köln/Bonn, Michael Garvens, aufgenommen. Es bestehe ein Anfangsverdacht der Untreue, sagte der Kölner Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer. Der entsprechende Prüfbericht des Flughafens sei angefordert worden. Diesen hatte der von Ex-CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz geleitete Aufsichtsrat veranlasst.

Garvens war vergangenen Freitag wegen einer Untersuchung zu Unregelmäßigkeiten beurlaubt worden. Der Manager war bislang nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

Dem Flughafenchef wird in dem Prüfbericht laut "Kölnischer Rundschau" vorgeworfen, leitende Mitarbeiter des Unternehmens in ungewöhnlich vielen Fällen von der Arbeit am zweitgrößten Airport in Nordrhein-Westfalen freigestellt zu haben. Außerdem sollen Rechnungen akzeptiert worden sein, obwohl dafür keine Leistung erbracht wurde.

Zu Lasten des Flughafens soll den Angaben zufolge zudem ein Mietvertrag mit nicht angemessenen Kondition abgeschlossen worden sein. Eine Bestätigung für diese Vorwürfe gibt es bislang nicht. Die Hinweise auf mögliche Verfehlungen der Geschäftsführung sollen aus dem Unternehmen gekommen sein.

Der seit Mai von CDU und FDP dominierte Landtag in Düsseldorf will am Donnerstag in einer aktuellen Stunde über das Thema beraten. Der Antrag der Grünen-Fraktion zu dem Thema lautet: "Versucht die Landesregierung am Flughafen Köln/Bonn die notwendige Aufklärung interner Verfehlungen durch den Austausch des Aufsichtsratsvorsitzenden zu behindern?"