Energiewende Regierungsberater fordern Aus für alte Kohlekraftwerke

In der Diskussion um den Kohleausstieg hat der Sachverständigenrat für Umweltfragen der Bundesregierung für eine schrittweise Abschaltung von Kraftwerken plädiert. "Für das Klima ist entscheidend, wie viel CO2 die Kraftwerke insgesamt noch ausstoßen, nicht wann das letzte Kohlekraftwerk vom Netz geht", erklärte der SRU-Experte Wolfgang Lucht am Dienstag in Berlin.

SRU-Mitglied Claudia Kemfert ergänzte: "Wenn wir jetzt zügig die ältesten und ineffizientesten Anlagen vom Markt nehmen, können wir die restlichen Kohlekraftwerke länger laufen lassen und damit Kosten senken sowie die Versorgungssicherheit erhöhen." Außerdem müsse "innovative Strukturpolitik" den Kohleausstieg begleiten.

Am Dienstag tagt erneut die aus Politikern, Verbandsvertretern und Wissenschaftlern zusammengesetzte Kohlekommission. Sie soll bis Ende des Jahres einen Plan zum Ausstieg aus der klimaschädlichen Energiegewinnung aus Kohle vorlegen. Am Wochenende war durch einen Medienbericht bekanntgeworden, dass die Kommission offenbar einen Ausstieg zwischen 2035 und 2038 ins Auge fasst. Die Verbreitung dieses Zeitfensters hatte für Kritik und Irritationen gesorgt.