Entwurf der Kommission So soll Deutschlands Kohleausstieg ablaufen

Der Kohleausstieg ist eines der entscheidendsten Projekte der kommenden Jahrzehnte. Entsprechend wichtig ist, dass er vorausschauend geplant und konsequent umgesetzt wird. Die zuständige Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" hat nun erstmals ein weitgehend vollständiges Konzept erarbeitet, wie der Kohleausstieg ablaufen könnte.

Der Entwurf für den Masterplan, über den die Kommission am Freitag näher beraten will, liegt dem SPIEGEL bereits vor. Das Gremium versucht demnach, eine Balance zwischen drei zentralen, langfristigen Zielen herzustellen:

Es geht, erstens, darum, durch den Kohleausstieg in den kommenden Jahrzehnten einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion der deutschen CO2-Emissionen zu leisten.

zu leisten. Es geht, zweitens, darum, den Strukturwandel in den deutschen Kohleregionen in den kommenden Jahrzehnten zu steuern - konkret: in der Lausitz sowie im Rheinischen, Helmstedter und im Mitteldeutschen Revier, wo noch Zehntausende Jobs direkt oder indirekt an der Kohle hängen und wo ebenfalls Zehntausende Menschen durch den Tagebau ihr Zuhause zu verlieren drohen.

Und es geht, drittens, darum, die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland langfristig zu sichern. Die Stromversorgung der Industrienation Deutschland muss trotz Kohleausstiegs stabil und bezahlbar bleiben, und das Überleben der vom Kohleausstieg betroffenen Energiekonzerne soll gesichert werden. Gleichzeitig gelten die erneuerbaren Energien als wichtiger globaler Zukunftsmarkt; es ist also wichtig, am Standort Deutschland entsprechende Kompetenzen auszubauen.

Wie will die Kohlekommission diese verschiedenen Ziele nun erreichen?

1. Klimaschutz

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, die eigenen Emissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 um 40 Prozent zu reduzieren. Bis 2030 sollen es rund 60 Prozent sein. Der Kohleausstieg soll einen zentralen Beitrag dazu leisten, dass das 2030er-Ziel in jedem Fall erreicht wird - und das nicht mehr pünktlich zu realisierende 2020er-Ziel zumindest so schnell wie möglich.

Im Jahr 2016 haben Deutschlands Kohlekraftwerke rund 256 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Im Entwurf zum Abschlussbericht der Kohlekommission heißt es, dass die Meiler im Jahr 2030 nur noch 84 bis 92 Millionen Tonnen CO2 ausstoßen dürfen, wenn die Klimaziele erreicht werden sollen. Der entsprechende Satz steht allerdings noch in eckigen Klammern, ist also noch nicht endgültig von dem Gremium abgesegnet.

Klar ist: Eine solch drastische CO2-Minderung ließe sich nur erreichen, wenn in den kommenden zwölf Jahren deutlich mehr Kohlemeiler vom Netz gehen als bisher geplant. Wie viele genau, ist noch nicht final ausgehandelt. An den entsprechenden Stellen stehen im Abschlussbericht bisher nur Angaben wie [xx].

Kommissionsmitglieder aus dem Lager der Umweltschützer haben allerdings mehrfach betont, dass sie den Abschlussbericht nur mittragen wollen, wenn ausreichend schnell ausreichend viele Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Hauptforderung ist die Einhaltung der deutschen Klimaziele für das Jahr 2030.

2. Strukturwandel

Die Maßnahmen für den Strukturwandel gliedern sich laut Kommissionsentwurf in zwei Zeithorizonte. Es gibt, erstens, eher kurzfristige Maßnahmen, die bis Ende 2021 umgesetzt werden können. Bestandteil könnte eine Investitionszulage sein, um private Investoren anzulocken.

Mittel- bis langfristige Maßnahmen sollen vor allem über ein sogenanntes Strukturgesetz Braunkohleregionen geregelt werden. In diesem sollen konkrete Projekte aufgelistet und priorisiert werden.

Eine wichtige Rolle spielt aus Sicht der Kommission die bessere Anbindung der Kohleregionen an umliegende Wirtschaftsregionen. Auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur soll vorangetrieben werden. Dazu wird die Ansiedlung von Bundesbehörden angeregt, mit denen in den nächsten zehn Jahren rund 5000 neue Arbeitsplätze in die Region kämen.

Eine Gesamtsumme für die anstehenden Strukturmaßnahmen wird nicht genannt. Insider rechnen aber damit, dass insgesamt ein zweistelliger Milliardenbetrag nötig sein wird.

Umstritten ist auch noch, ob im Bericht stehen soll, dass der umkämpfte Hambacher Forst in Nordrhein-Westfalen und die noch bewohnten Dörfer um die Braunkohle-Tagebaue stehen bleiben können. Der Hambacher Forst gilt als Symbol für den Widerstand gegen die Kohleenergie.

3. Standort Deutschland

Um den Standort Deutschland insgesamt zu stärken, sind gleich eine Reihe von Maßnahmen geplant.

Herkömmliche Stromverbraucher wie Haushalte und kleinere Unternehmen sollen nach Sicht der Kommission durch eine Reduzierung der Netzgebühren entlastet werden. Diese machen für manche Verbraucher bis zu ein Fünftel des Strompreises aus.

Die energieintensive Industrie soll zusätzlich dauerhaft von Kosten entlastet werden, die durch den Preis der CO2-Verschmutzungsrechte entstehen, die Kohle- und Gaskraftwerke kaufen müssen. Die Stromkonzerne reichen diese Kosten bislang an die Verbraucher weiter. Die Industrie wird dafür bereits jetzt kompensiert, allerdings läuft eine entsprechende Regelung 2020 aus. Sie soll nun verlängert und womöglich ausgeweitet werden. Zuletzt betrugen die Entlastungen knapp 300 Millionen Euro pro Jahr.

Um die Gefahr eines Blackouts zu vermeiden, soll die Sicherheit der Stromversorgung künftig noch enger geprüft werden - unter anderem durch entsprechende Stresstests. Zudem soll die Genehmigung von umweltfreundlicheren Gaskraftwerken beschleunigt werden. Auch sollen einige Kohlekraftwerke für stromarme Zeiten als Reserve bereitstehen - womöglich auch über das Ende des Kohleausstiegs hinaus.

Die vom Ausstieg betroffenen Energiekonzerne sollen für die Stilllegungen ihrer Kraftwerke entschädigt werden. Die Entschädigungen sollen "angemessen" sein und Stilllegungen bis 2030 einschließen, heißt es in dem Entwurf der Kommission. Je älter ein Braunkohlekraftwerk ist, desto weniger soll gezahlt werden.

Die Kommission regt an, sich bei der Höhe der Entschädigung an bereits in der Vergangenheit gezahlten Beträgen zu orientieren. Schon einmal wurden Braunkohleanlagen für den Klimaschutz vom Netz genommen und in eine Reserve überführt. Damals wurden rund 600 Millionen Euro pro Gigawatt Leistung bezahlt. Der Kohleausstieg wäre dadurch teuer: Am Netz sind noch Kohlekraftwerke mit mehr als 40 Gigawatt.

Auch für Steinkohlemeiler soll es eine Kompensation geben. Da diese Kraftwerke aber weniger Rendite abwerfen, ist eine Stilllegungsprämie über eine Ausschreibung geplant. Dies könnte vereinfacht so funktionieren: Der Bund gibt vor, wie viel Kapazität stillgelegt werden soll. Darauf bewerben sich Kraftwerksbetreiber mit Forderungen nach einer Entschädigung. Wer die geringsten Entschädigungen verlangt oder das meiste CO2 durch die Abschaltung einspart, erhält den Zuschlag.

Um die Kompetenz der Bundesrepublik im Zukunftsmarkt erneuerbare Energien zu stärken, sind unter anderem neue Forschungseinrichtungen in Cottbus (BTU) und im Rheinland (RWTH Aachen) für sogenannte Power-to-X-Technologie, Geothermie und Energiespeicherung im Gespräch.

Überwachung des Kohleausstiegs

In den Jahren 2023, 2026 und 2029 sollen die Maßnahmen des Kohleausstiegs "einer umfassenden Überprüfung durch ein unabhängiges Expertengremium" unterzogen werden, um gegebenenfalls nachzusteuern.