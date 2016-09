Sozialplan für Kohleausstieg Ver.di fordert Milliarden für Kraftwerksmitarbeiter

Zwar steht noch kein konkretes Datum für den Kohleausstieg fest - bis 2050 sollen Industrie und Gesellschaft nach Willen der Bundesregierung aber nahezu komplett auf den Ausstoß von Treibhausgasen verzichten. Doch was passiert mit den Tausenden Beschäftigten in den Kohlekraftwerken? Die Gewerkschaft Ver.di fordert einen milliardenschweren Sozialplan zu ihrer Absicherung.

Die jährlichen Kosten für einen Ausstieg bis 2050 erwartet Ver.di im Mittel bei 250 Millionen Euro - und stützt sich dabei auf ein Gutachten der Energieberatungsagentur Enervis. Insgesamt würden demnach rund neun Milliarden Euro fällig; allerdings allein für die Arbeitnehmer in Kraftwerken. Das Geld würde etwa für vorzeitige Renten der Beschäftigten und für Umschulungen benötigt, um die Mitarbeiter aus Kohlekraftwerken für neue Stellen zu qualifizieren.

Ein solches Programm könnte über die deutschen Einnahmen aus dem europäischen CO2-Zertifikatehandel ohne Probleme finanziert werden, sagte Gewerkschaftschef Frank Bsirske. Die Einnahmen daraus betrügen aktuell 800 Millionen bis eine Milliarde Euro im Jahr.

Das Ver.di-Konzept deckt indes nur einen Teil der Ausstiegskosten ab. So müsste für die 15.000 Beschäftigten in der Braunkohleförderung auch eine Lösung gefunden werden. Sie werden überwiegend von der Gewerkschaft IG BCE vertreten. Ihre Gehälter lägen vergleichbar hoch wie bei den Kraftwerkern, sagte Bsirske - der Vorschlag sei insofern auch auf sie übertragbar. Dann würden sich die Kosten nach Einschätzung von Fachleuten in etwa verdoppeln.