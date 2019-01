Energiegipfel im Kanzleramt Panzer statt Kohlegruben

Bei einem Spitzentreffen am Dienstagabend im Kanzleramt wurden wichtige Hindernisse für den Kohleausstieg aus dem Weg geräumt. Die Ministerpräsidenten der betroffenen Bundesländer, die Bundeskanzlerin, der Finanz- und Wirtschaftsminister und die Co-Chefs der zuständigen Kommission erzielten nach Angaben mehrerer Insider einige Durchbrüche.

Der Strukturwandel in den Kohleregionen soll demnach vor allem über ein sogenanntes Maßnahmengesetz geregelt werden, das möglichst bis Ende April vorgelegt werden solle, hieß es. Dieses werde konkrete Projekte aufführen, um in den betroffenen Bundesländern neue Wirtschaftszweige und Jobs zu schaffen.

Unter anderem sollen bis zum Jahr 2028 rund 5000 neue Behördenstellen in den betroffenen Regionen entstehen, darunter zwei Fachschulen für den Zoll. In der Lausitz soll unter anderem auch eine neue Panzerbrigade angesiedelt werden.

Im Gespräch sind zudem neue Forschungseinrichtungen in Cottbus (BTU) und im Rheinland (RWTH Aachen) für sogenannte Power-to-X-Technologie, Geothermie und Energiespeicherung sowie der Ausbau von Zugstrecken.

Ein Maßnahmengesetz hätte mehrere Vorteile. Bundesländer hätten eine Absicherung, dass der Bund für den Strukturwandel auch wirklich aufkommt; und die Bundesregierung hätte die Kontrolle darüber, dass das aufgewendete Geld in sinnvolle Projekte fließt. Die Ministerpräsidenten hatten in der Vergangenheit teils pauschale, nicht projektgebundene Strukturhilfen gefordert.

Voraussetzung für das Maßnahmengesetz ist ein ambitionierter Ausstiegsplan. Kommissionsmitglieder aus dem Lager der Umweltschützer betonten, dass sie eine solche Regelung nur mittragen würden, wenn ausreichend schnell genug Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Hauptforderung ist die Einhaltung der deutschen Klimaziele für das Jahr 2030.

Geld aus bestehenden Töpfen

Die Finanzierung der Strukturwandelprojekte will der Bund größtenteils aus bereits bestehenden Fördertöpfen abzweigen, sagten zwei Insider. Wie sich die Gelder konkret umwidmen lassen, sei allerdings noch nicht im Detail geklärt. Auch gebe es noch Differenzen darüber, welche Fördertöpfe man anzapfen könne. Im Gespräch sei unter anderem der Bundesverkehrswegeplan, der den Neu- und Ausbau überregionaler Verkehrswege in Deutschland regelt.

Die Gesamtkosten des Strukturwandels wurden noch nicht näher beziffert. Sie würden sich letztlich aus den Projekten ergeben, die das Gesetz berücksichtigt. Grob dürften die Kosten weit über den 1,5 Milliarden Euro liegen, die Finanzminister Olaf Scholz (SPD) den Ländern ursprünglich bis zum Jahr 2021 zugesichert hatte - aber eben auch unter den 60 Milliarden Euro, die die Länder im Dezember gefordert hatten.

Die Regierung habe den betroffenen Bundesländern am Dienstagabend zudem eine Soforthilfe von 150 Millionen Euro zugesagt, hieß es weiter.

Die vier Ministerpräsidenten hätten sich zudem grob über die Aufteilung der Strukturhilfen verständigt, sagten zwei Insider. Das Land Nordrhein-Westfalen solle 35 bis 37,5 Prozent der Gelder bekommen, die Lausitz 42,5 bis 45 Prozent. Der Rest des Geldes werde auf die übrigen betroffenen Regionen verteilt. Verhandlungen um die letzten Prozentpunkte liefen noch.

Da durch den Kohleausstieg das Risiko steigender Strompreise besteht, wollten sich Scholz und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Brüssel dafür einsetzen, dass in bestimmten Regionen sogenannte Kohlekonversionszonen eingerichtet werden, sagten zwei Insider. Sie hätten damit schon jetzt zugesagt, entsprechende Vorschläge der Kommission umzusetzen.

Unternehmen mit einem besonders hohen Stromverbrauch sollen durch solche Zonen besondere Privilegien genießen, die ihre Energiekosten senken. Eines dieser umstrittenen Privilegien ist die weitgehende Befreiung stromintensiver Firmen von der sogenannten EEG-Umlage, über die jeder Stromverbraucher die Energiewende mitfinanziert.

Kampf um den Ausstieg

Noch immer strittig ist, wann genau welches Kraftwerk abgeschaltet wird. Nach aktuellem Verhandlungsstand deutet sich allerdings eine Lösung an, bei der Kohlekraftwerke in Ostdeutschland bis zum Jahr 2022 ganz oder weitgehend am Netz bleiben.

Der Plan hat auch einen politischen Hintergrund. Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten sorgen sich, dass die AfD durch allzu schnelle Umbrüche in den ostdeutschen Bundesländern gestärkt wird. Der Start des Kohleausstiegs in NRW hätte zudem den Vorteil, dass neue Rodungen und Proteste im Hambacher Forst womöglich vermieden werden. Diese hatten im vergangenen Herbst für viel negative Berichterstattung gesorgt.

Wann in Deutschland das letzte Kohlekraftwerk vom Netz geht, ist indes noch immer ungeklärt. Die Opposition moniert das. "Wenn die Klimaziele erreicht werden sollen, braucht es einen ambitionierten Ausstiegsplan", sagt der Grünen-Abgeordnete Oliver Krischer. "Den muss die Kommission jetzt liefern."

Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock fordert, dass die Länder im Gegenzug für die Milliardenhilfen die negativen Folgen der Kohleproduktion stärker begrenzen. Weitere Orte wegen der Kohle abzubaggern oder etwa den Hambacher Wald abzuholzen sei nicht akzeptabel, sagt sie dem SPIEGEL.