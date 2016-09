Herbstgutachten Wirtschaftsforscher rechnen mit höherem Wachstum - aber nur in diesem Jahr

Die Verbraucher in Deutschland sorgen für einen größeren Aufschwung als erwartet. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) 2016 auf 1,9 Prozent erhöht, wie aus dem Herbstgutachten für die Bundesregierung hervorgeht. Das wäre das größte Plus seit fünf Jahren. In ihrem Frühjahrsgutachten waren die Institute noch von einem Wachstum von 1,6 Prozent ausgegangen.

Dafür schätzen die Forscher das Wachstum im kommenden Jahr etwas niedriger ein als bislang. Statt um 1,5 Prozent soll das BIP 2017 noch um 1,4 Prozent steigen - wobei das geringere Wachstum vor allem darauf zurückzuführen sei, dass im kommenden Jahr weniger Arbeitstage anfallen. Für 2018 erwarten die Forscher ein Wachstum von 1,6 Prozent. "Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem moderaten Aufschwung", konstatieren die Forscher.

Das liege vor allem am boomenden Konsum, also an kauffreudigen Verbrauchern und höheren Ausgaben des Staats. "Der Arbeitsmarkt ist nach wie vor in einer guten Verfassung und trägt den privaten Verbrauch", sagte Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). "Darüber hinaus machen sich beim öffentlichen Konsum Aufwendungen für die Integration von Flüchtlingen bemerkbar, so dass die Binnenkonjunktur außerordentlich gut dasteht."

Forderung nach mehr Investitionen

Auch für den Arbeitsmarkt sind die Aussichten den Instituten zufolge weiter gut. Die Arbeitslosenquote dürfte im nächsten Jahr auf ihrem historischen Tief von 6,1 Prozent verharren, fast eine halbe Million neue Stellen könnten entstehen. Exporte und Investitionen dürften wegen der schwachen Weltkonjunktur hingegen nur leicht anziehen.

Dennoch zeigen sich die Ökonomen unzufrieden mit der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung - und fordern dringend höhere Investitionen, insbesondere für Bildung und Forschung. Zudem solle das Steuersystem mehr Anreize für Wachstum bieten.

Den Prognosen zufolge hat der Staat Spielraum für wachstumsfreundliche Investitionen. In diesem Jahr dürfte er einen Überschuss von etwa 20 Milliarden Euro erzielen, 2017 und 2018 von 15 Milliarden Euro. Zugunsten von Investitionen müsse der Staat aber dennoch Subventionen und Steuervergünstigungen kürzen, fordern die Wirtschaftsforscher.

Gefahr durch Globalisierungs-Skepsis

"Die Wirtschaftspolitik der vergangenen Jahre war in erster Linie auf Umverteilung ausgerichtet", heißt es zur Begründung für die Forderung nach höheren Investitionen in dem Herbstgutachten. "Zukunftsorientierte Maßnahmen wurden vernachlässigt, sind aber dringend erforderlich, steht Deutschland doch vor den besonderen Herausforderungen der Alterung der Bevölkerung und der hohen Zuwanderung."

Zudem fordern die Ökonomen Reformen im Rentensystem. Dieses müsse "demografisch wetterfester" gemacht werden, etwas durch eine verlängerte Lebensarbeitszeit. Die Rente mit 63 und die Ausweitung der Mütterrente wirkten hier kontraproduktiv, schreiben die Forscher.

Kurz- und mittelfristige Gefahren für die Konjunktur sehen die Gutachter in der wachsenden Skepsis gegenüber der Globalisierung. Es seien vielerorts gesellschaftliche Strömungen im Aufwind, "die die Integration der Weltwirtschaft infrage stellen", sagte DIW-Forscher Fichtner. So könnte zum Beispiel die Entscheidung der Briten für den Brexit die deutsche Konjunktur beeinträchtigen, falls die Konfrontation zwischen der EU und Großbritannien die Unternehmen verunsichere.

Die Gemeinschaftsdiagnose dient der Bundesregierung als Basis für ihre eigenen Prognosen. Beteiligt an dem Gutachten sind unter anderem das Münchner Ifo-Institut, das Berliner DIW, das Essener RWI, das Kieler IfW und das IWH Halle.