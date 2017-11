Konjunktur in Deutschland Wirtschaftsweise fürchten Überhitzung

Angesichts des seit fünf Jahren anhaltenden Aufschwungs in Deutschland sehen die sogenannten Wirtschaftsweisen "deutliche Anzeichen für eine Überauslastung". Das berichtet das "Handelsblatt" vorab aus dem Jahresgutachten der fünf Experten für die Bundesregierung, das Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch überreicht wird. Eine volle Auslastung der Produktionskapazitäten gilt als riskant, weil damit die Wahrscheinlichkeit von Fehlinvestitionen steigt, die einen Abschwung verschärfen könnten.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung - so der offizielle Titel der Wirtschaftsweisen - hatte in diesem Zusammenhang bereits früher kritisiert, dass die Europäische Zentralbank angesichts des Aufschwungs in Deutschland und Europa die Geldschleusen zu weit offen halte.

In ihrem 463 Seiten starken Papier mit dem Titel "Für eine zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik" fordern die Ökonomen dem Blatt zufolge zudem eine Abkehr vom "Verteilungsdiskurs", der in den vergangenen Jahren im Mittelpunkt der Regierungspolitik der Großen Koalition gestanden habe. Die gute konjunkturelle Lage bietet aus Sicht der Weisen die Chance für eine "Neujustierung".

Der Sachverständigenrat plädiert zugleich für Steuer- und Abgabenentlastungen. So sollten den Bürgern mit einer Reform der Einkommensteuer Mehreinnahmen aus der kalten Progression zurückgegeben werden. Dies müsse mit einer "allmählichen Abschaffung des Solidaritätszuschlags" abgestimmt werden. Außerdem sollte der Beitragssatz zur Arbeitslosenversicherung von heute drei auf 2,5 Prozent gesenkt werden.

An den Forderungen gab es vorab bereits Kritik. Denn von der geforderten Abschaffung des Soli würden vor allem Besserverdienende profitieren, die unteren Einkommensgruppen dagegen gar nicht. Das bedeute eine "massive Umverteilung - von unten nach oben", schrieb der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, auf Twitter. Er bezweifelte auch die Gefahr einer Überhitzung, da Preisdruck und Löhne weiterhin "moderat" seien.

Die Wirtschaftsweisen rechnen den Angaben zufolge für dieses Jahr mit einem Wachstum von 2,0 Prozent. 2018 dürfte es dann bei 2,2 Prozent liegen. Damit liegen die Experten auf einer Linie mit den führenden Forschungsinstituten, die ihre Prognosen nach einem unerwartet guten ersten Halbjahr bereits auf jeweils rund zwei Prozent für dieses und nächstes Jahr angehoben hatten.