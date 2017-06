Rücklagen-Rekord Reserven der Krankenkassen steigen auf 16,5 Milliarden Euro

Diese Zahlen könnten im Bundestagswahlkampf Thema werden: Die Krankenkassen haben in den ersten drei Monaten dieses Jahres einen kräftigen Überschuss eingefahren. Das Plus der gesetzlichen Krankenkassen beläuft sich nach Informationen der "FAZ" auf 620 Millionen Euro. Damit seien ihre Rücklagen auf einen Rekordwert von 16,5 Milliarden Euro gestiegen, berichtet die Zeitung. Der Überschuss in den ersten drei Monaten 2017 liegt damit um gut 200 Millionen Euro über dem des Vorjahresquartals 2016.

2015 hatten die Krankenkassen noch ein Milliardendefizit verbucht. Daraufhin wurden die Zusatzbeiträge erhöht, die Versicherte zahlen müssen.

Die Finanzentwicklung der einzelnen Kassen verläuft dem Bericht zufolge unterschiedlich. So hätten die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) im Jahresvergleich ihren Überschuss von 72 auf 361 Millionen Euro ausgebaut. Dagegen sei der Überschuss im ersten Quartal bei den Ersatzkassen im Jahresvergleich von 206 auf 155 Millionen Euro gesunken. Die Betriebskrankenkassen hätten ihr Plus von 38 auf etwa 30 Millionen Euro reduziert, die Innungskassen den Überschuss auf rund 17 Millionen halbiert.