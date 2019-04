Menschen in Kuba, die regelmäßig die Zeitung der Kommunistischen Partei lesen, dürften sich in der kommenden Woche wundern: Am Mittwoch und am Freitag wird "Granma" statt wie bislang mit 16 nur noch mit acht Seiten erscheinen. Aus Papiermangel müsse der Umfang einer Reihe von Publikationen reduziert werden, berichtete die Zeitung.

Auch die Wochenblätter "Granma Internacional", "Trabajadores" und "Orbe y Opciones" müssen demnach ihren Umfang halbieren. "Juventud Rebelde", die Zeitung des Kommunistischen Jugendverbandes, werde zwar noch an Sonntagen erscheinen - samstags aber künftig nicht mehr. Die Änderungen treten den Angaben zufolge am Freitag in Kraft.

"Schwierigkeiten bei der Verfügbarkeit von Zeitungspapier" machten diesen Schritt notwendig, hieß es in der Mitteilung der Regierung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, musste Kuba zuletzt in den Neunzigerjahren Zeitungen aus Papiermangel einstellen beziehungsweise die Seitenzahl reduzieren.

Die sozialistische Karibikinsel leidet unter dem wirtschaftlichen Niedergang des verbündeten Venezuela. Das südamerikanische Land liefert Kuba seit Langem Öl zum Vorzugspreis, das die Regierung in Havanna dann auf dem Weltmarkt verkauft. Wegen der schweren Wirtschaftskrise in Venezuela wurden diese Lieferungen zuletzt immer weiter reduziert.