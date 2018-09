Verursacher, Krisenmanager, Profiteure Die Akteure der Finanzkrise - und was sie heute machen

Die Deutsche Bank und ihr Chef Josef Ackermann hatten in der Finanzkrise viel Glück. Schon am Tag nach der Lehman-Pleite hätte es für Deutschlands größtes Geldhaus eng werden können, weil der Versicherungskonzern AIG vor der Pleite stand, mit dem die Deutsche Bank eng vernetzt war. Auch die Bundesregierung drängte deshalb darauf, AIG zu retten. Der Fall HRE ging für Ackermann ebenfalls glimpflich aus. Als inoffizieller Sprecher der Bankenbranche verhandelte er bis tief in die Nacht mit Kanzlerin Merkel – und schaffte es dabei, den Anteil der Banken an den Rettungsmilliarden eng zu begrenzen. 2012 trat Ackermann als Deutsche-Bank-Chef ab und wechselte an die Verwaltungsratsspitze des Schweizer Versicherungskonzerns Zurich, trat ein Jahr später nach dem Suizid des Finanzchefs aber wieder zurück. Heute ist Ackermann, der im Februar 70 wurde, nur noch Aufsichtsratsvorsitzender der Bank of Cyprus. Er lebt in Zürich.