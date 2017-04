Ausnahme vom Gesetz IG Metall stimmt Zeitarbeit bis zu vier Jahren zu

Nur gut zwei Wochen nach der Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes haben die Tarifparteien einer großen Branche eine Ausnahme von der verschärften gesetzlichen Regelung vereinbart. In der Metall- und Elektroindustrie können Leiharbeiter nun bis zu 48 Monate in einem Betrieb beschäftigt werden, wenn der Betriebsrat zustimmt - statt 18 Monaten, wie es das seit 1. April in Kraft getretene Gesetz vorsieht. Einen entsprechenden Bericht der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" (HAZ) bestätigte ein IG-Metall-Sprecher.

Die Gewerkschaften und die mitregierende SPD hatten sich lange für eine Begrenzung der Zeitarbeit stark gemacht. Der Bundestag hatte im Oktober neue Regeln für den Einsatz von Leiharbeitern und Werkverträgen beschlossen. Dabei wurde festgelegt, dass ein Leiharbeiter maximal 18 Monate lang an denselben Betrieb ausgeliehen werden darf. Dann muss laut dem Gesetz der Leiharbeiter festangestellt werden. Es sind jedoch Ausnahmen möglich, wenn Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften abweichende Vereinbarungen treffen. Im Fall der Metall- und Elektroindustrie haben sich der Arbeitgeberverband Gesamtmetall und die IG Metall auf die Änderungen verständigt.

Die Gewerkschaft sieht die Höchstregelung als Ausnahme. IG-Metall-Vorstandsmitglied Juan-Carlos Rio Antas sagte: "Das ist aber nur möglich, wenn die Arbeitnehmervertreter dem freiwillig zustimmen." Die Arbeitgeber zeigten sich zufrieden mit der Regelung. "Zeitarbeit hilft unseren Unternehmen, flexibel auf Auftragsspitzen reagieren zu können", sagte der Hauptgeschäftsführer von Niedersachsen-Metall, Volker Schmidt, der "HAZ".

Leiharbeit boomt seit vielen Jahren. Im vergangenen Jahr hatte die Zahl der Zeitarbeiter erstmals die Marke von einer Million überschritten. Drei Prozent der mehr als 31 Millionen Sozialversicherungsbeschäftigten hatten damit einen Job in der Zeitarbeit.