Lohnentwicklung Sechs von zehn Arbeitnehmern fühlen sich gerecht bezahlt

Immer häufiger sind Arbeitnehmer in Deutschland unzufrieden mit ihrem Lohn. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hervor, über die die "Rheinische Post" berichtet. Demnach gaben 61 Prozent aller Arbeitnehmer an, sich gerecht bezahlt zu fühlen.

Das ist zwar eine Mehrheit, die ist allerdings kleiner als früher: Im Jahr 2014 legte das arbeitgebernahe IW Köln eine Auswertung vor, wonach im Jahr 2011 noch 68 Prozent mit ihrem Lohn zufrieden waren. Dieser Trend ist deshalb überraschend, weil die Reallöhne in Deutschland etwa seit dieser Zeit in allen Bereichen spürbar wachsen, nachdem sie jahrzehntelang in den unteren und mittleren Einkommensgruppen stagnierten.

Für ihre Studie hat IW-Lohnexpertin Helena Schneider das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ausgewertet. Dabei zeigten sich strukturelle Unterschiede in der Lohnzufriedenheit. So sei der Anteil der mit ihrer Bezahlung zufriedenen Arbeitnehmer im Westen höher als im Osten.

Wer im Niedriglohnsektor beschäftigt ist, fühlt sich demnach ungerechter entlohnt als Personen mit höheren Bruttostundenlöhnen - was wenig überraschend ist. Allerdings gibt selbst in dieser Gruppe eine knappe Mehrheit von 53,1 Prozent an, gerecht entlohnt zu werden.

Dabei zeigt sich ein starkes Gefälle von West und Ost: In Ostdeutschland empfanden nur 38,4 Prozent der Niedriglöhner ihr Bruttoeinkommen als gerecht, bei ihnen herrscht also deutlich messbarer Unmut über die Bezahlung. Im Westen hingegen waren fast 20 Prozentpunkte der Beschäftigten im Niedriglohnsektor mehr zufrieden mit der geringen Bezahlung.

Auch starke Gewerkschaften - und damit geltende Tarifverträge - wirken sich der Studie zufolge messbar auf die Zufriedenheit mit dem Lohn aus. "Beschäftigte, die nach einem Haus- oder Flächentarifvertrag bezahlt werden, fühlen sich im Durchschnitt gerechter entlohnt als Arbeitnehmer aus Betrieben ohne Tarifbindung", schreibt die IW-Autorin. Während 63,2 Prozent der nach Tarif bezahlten Beschäftigten ihr Bruttoeinkommen als gerecht empfänden, betrage dieser Wert für nicht tarifgebundene Arbeitnehmer 56,3 Prozent.

Für die Langzeitstudie SOEP (Sozio-oekonomisches Panel) werden seit 1984 jährlich grundsätzlich rund 30.000 Personen in etwa 15.000 Haushalten befragt - soweit möglich immer die gleichen. Das Spektrum der Fragen ist groß und umfasst unter anderem Persönlichkeitsmerkmale, Bildung, Gesundheit, Einkommen und die Erwerbssituation. Dadurch gilt das SOEP als zuverlässig und aussagekräftig.