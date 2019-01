Medienberichte Londoner Polizei warnt vor Panik-Käufen bei Brexit

Im Fall eines No-Deal-Brexits rechnet die Londoner Polizei offenbar mit Panik-Käufen im Einzelhandel. Man rechne mit einem "signifikanten Anstieg der Kundenzahlen" und empfehle den Händlern, zusätzliches Sicherheitspersonal einzustellen. Das hat die Nachrichtenseite Politico unter Berufung auf eine Stellungnahme der Londoner Polizei berichtet.

Hinweise darauf, dass es bei einem ungeordneten Brexit zu Plünderungen kommen könnte, habe die Polizei jedoch nicht. Man rate den Händlern lediglich zu mehr Sicherheitspersonal, um die Polizeianfragen bei möglichen Massenaufläufen vor Geschäften im Brexit-Extremfall zu reduzieren.

"Der Einzelhandel wird mit der Polizei und anderen Partnern zusammenarbeiten, um den reibungslosen Betrieb in den Geschäften zu gewährleisten", sagte ein Sprecher des Wirtschaftsverbandes britischer Einzelhandelsunternehmer dem US-Nachrichtensender CNN.

Andere Wirtschaftszweige in Großbritannien bereiten sich derweil schon auf die möglichen Konsequenzen eines No-Deal-Brexit vor. Das Transportministerium testete zuletzt, ob es möglich wäre, im Ernstfall den stillgelegten Flughafen in Manston zu einem LKW-Parkplatz umzufunktionieren. So sollen massive Staus am Fährhafen von Dover verhindert werden, falls es nach einem harten Brexit zu Verzögerungen kommen sollte.