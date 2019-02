Maklercourtage Immobilienkäufer sollen um bis zu drei Milliarden Euro entlastet werden

Ein Gesetzentwurf von Justizministerin Katharina Barley (SPD) könnte für Streit in der Großen Koalition sorgen. Käufer von Häusern oder Wohnungen sparen durch die von Barley gewünschte Neuregelung der Maklergebühren nach Einschätzung ihres Ministeriums bis zu drei Milliarden Euro. Zugleich müssen die Makler mit jährlichen Umsatzeinbrüchen von 660 bis 750 Millionen Euro rechnen. Das geht aus dem Gesetzentwurf des Ministeriums hervor, der nun in der Bundesregierung diskutiert wird. Barley will durchsetzen, dass künftig derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt - also in vielen Fällen der Verkäufer.

Derzeit werden die Maklerkosten oft auf den Käufer umgelegt. Ein eigenes Zuhause werde dadurch "gerade für junge Menschen und Familien immer schwerer zu finanzieren", sagte Barley der "Süddeutschen Zeitung". Wie schon bei Vermietungen solle auch bei Immobilienkäufen der Grundsatz "Wer bestellt, der zahlt" gelten. "Das sorgt für einen echten Wettbewerb und faire Preise bei den Maklerkosten", sagte die Ministerin. Auf Verkäufer von Wohnimmobilien kommen nach Einschätzung des Ministeriums dadurch Maklerkosten von rund 3,3 Milliarden Euro zu.

Widerstand bei der Union

Das für Bau zuständige Innenministerium steht den Plänen ablehnend gegenüber. Marco Wanderwitz (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär beim Innenministerium, sagte am Rande von Gremiensitzungen seiner Partei: "Wir sind davon nicht überzeugt."

Wanderwitz verwies darauf, dass es beim Wohngipfel bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zum Thema Maklergebühren nur einen Prüfauftrag gegeben habe. Und nach Prüfung durch sein Haus sei man zu dem Ergebnis gekommen, "dass dieses Instrument untauglich ist und es viele andere Instrumente gäbe, die deutlich geeigneter wären, zu Entlastungen beim Thema Kosten des Wohneigentumerwerbs zu kommen". Der CDU-Politiker nannte in diesem Zusammenhang eine Begrenzung der Grunderwerbsteuer oder Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer. "Insofern sehen wir mit Sorge, dass das Justizministerium jetzt diesen Weg gehen will", fügte er hinzu.