Gehälter Gesetz zur Lohngerechtigkeit greift nur bei 40 Prozent der Frauen

"Das ist ein echter Durchbruch", sagte Familienministerin Manuela Schwesig, als ihre Regelung zur Lohngerechtigkeit im Januar vom Kabinett beschlossen wurde. Zahlen aus dem Ministerium, die dem SPIEGEL vorliegen, zeigen nun etwas anderes: Sie belegen, dass nur rund 40 Prozent aller berufstätigen Frauen von der neuen Regelung zur Lohngerechtigkeit profitieren (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier).

Schwesigs Gesetz gibt Frauen unter anderem das Recht, sich darüber zu informieren, was Kollegen in ähnlicher Position durchschnittlich verdienen. Erfährt eine Frau, dass sie weniger verdient als Männer in ähnlicher Position, hätte sie das Recht zu klagen.

So weit, so gut. Das Gesetz hat nur ein Problem: Es gilt nur für Firmen mit mehr als 200 Beschäftigten. Die SPD-Politikerin wollte den Auskunftsanspruch auch für kleine Unternehmen einführen, doch die Union war dagegen und hat sich in den Verhandlungen durchgesetzt.

"Schwesigs mickriges Gesetz wird als großer Wurf verkauft", kritisiert die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katja Dörner. "Etwas mehr Transparenz für weniger als die Hälfte der berufstätigen Frauen hat mit echter Lohngerechtigkeit aber nichts zu tun."

Frauen bekommen in Deutschland laut Statistischem Bundesamt im Durchschnitt 21 Prozent weniger Lohn als Männer. Wenn man Faktoren wie eine andere Berufswahl und Teilzeit herausrechnet, bleibt immer noch eine Lücke von sieben Prozent.