Panzerwagen voller Cash Wohin mit der kalifornischen Kifferkohle?

Kalifornien soll gepanzerte Fahrzeuge einsetzen, um Steuereinnahmen aus dem Marihuanaverkauf sicher zu transportieren. Das hat eine Expertengruppe empfohlen, die der kalifornische Schatzmeister John Chiang einberufen hatte.

Hintergrund des Vorschlags: Ab Anfang kommenden Jahres ist der Verkauf von Cannabis in Kalifornien auch zu nicht-medizinischen Zwecken erlaubt. Am Verkauf verdient der Staat durch eine 15-prozentige Steuer mit, die erwarteten Einnahmen liegen in dreistelliger Millionenhöhe.

Allerdings ist Marihuana nach US-Bundesgesetzen weiterhin illegal. Aus Sorge vor Sanktionen lehnen die meisten Banken deshalb Geschäfte mit Produzenten oder Verkäufern ab. Die gewaltige Steuerschuld dürfte somit vor allem in Bargeld beglichen werden, wodurch das Risiko von Überfällen steigt.

Die Expertengruppe empfiehlt deshalb, der Bundesstaat solle gemeinsam mit Banken einen gepanzerten Kurierservice einrichten. Dieser könnte das Bargeld zunächst zu sicheren Zähleinrichtungen befördern, bevor es anschließend auf staatlichen Konten deponiert wird. Aus dem Bericht geht nicht klar hervor, wer für diese Dienste aufkommen soll.

Die Experten machten noch weitere Vorschläge, darunter die Gründung einer "Cannabis Bank" für die wachsende Branche. In einem Begleitbrief zu den Empfehlungen warnte Chiang, die gegensätzlichen Gesetzgebungen von Einzelstaaten und Bundesstaat drohten "legale kalifornische Cannabis-Unternehmen kaputtzumachen, bevor sie überhaupt ins Laufen kommen".