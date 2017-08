Fünf-Punkte-Plan Schulz für E-Auto-Quote

Der Dieselgipfel wurde für seine schlappen Ergebnisse heftig kritisiert, nun stürzt sich SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz in die Abgasdebatte. Er fordert als Teil eines Fünf-Punkte-Plans zur Zukunft des Automobilstandorts Deutschland schärfere gesetzliche Regeln für die Autoindustrie sowie konsequente Kontrollen der Emissionsgrenzwerte. "Wir werden der Industrie deutlich mehr Druck machen", sagte er der "Süddeutschen Zeitung".

Als Reaktion auf die Dieselaffäre nimmt Schulz Idee auf, die von Experten durchaus kritisch gesehen wird: eine E-Auto-Quote. Die Einführung einer solchen, verbindlichen Quote für Elektroautos in Europa verlangt Schulz, um der Technik zum Durchbruch zu verhelfen. Allerdings ist solch ein starrer Ansatz in seiner Wirkung zweifelhaft.

Auch E-Autos sind heutzutage längst nicht ökologisch. Bei der Produktion der Batterien wird sehr viel schädliches CO2 frei. Möglich, dass ganz andere Technologien bald führend werden. Daher raten Branchenexperten dazu, politisch nur Leitplanken zur Entwicklung neuer, umweltfreundlicher Autotechnik mithilfe rigider Abgasgrenzwerte zu setzen - nicht jedoch eine Technik vorzuschreiben oder direkt anzuvisieren.

Denn so würde die Politik den Fehler wiederholen, und erneut auf eine spezielle Technik setzen - wie bislang den Diesel. Entwicklungen in andere Richtungen, die weit effizienter und ökologischer wären, würden so eventuell gar nicht eingeschlagen.

Beim Diesel-Gipfel Anfang August war die Autoindustrie mit ihrem Plan durchgekommen, Diesel-Pkw lediglich mit einem Softwareupdate nachzurüsten. Dadurch können die weit über den Labor-Grenzwerten liegenden Stickoxidwerte von Dieselautos zwar gesenkt werden, jedoch nicht so stark wie es aus Sicht von Umweltschützern nötig wäre.

Zweiter Dieselgipfel im Herbst

Dem will Schulz offenbar entgegensteuern. Er pocht auf einen zweiten Gipfel im Herbst, auf dem Bilanz gezogen werden solle. Wenn sich zeige, dass die Updates nicht ausreichen, "müssen technische Umrüstungen her - natürlich auf Kosten der Hersteller". Er warnte, "Hochnäsigkeit" könne sich die deutsche Autoindustrie nicht mehr leisten.

Im Zentrum der Kritik steht das gesundheitsschädigende Stickoxid. Daten des Umweltbundesamts zeigen, dass auch moderne Diesel-Autos den EU-Grenzwert auf der Straße um ein Vielfaches überschreiten.

In Schulz' Fünf-Punkte-Papier heißt es laut "SZ" weiter: