Streit um Subventionen FDP-Generalsekretärin nennt VW-Chef Müller "Diesel-Judas"

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer hat VW-Chef Matthias Müller nach dessen Vorstoß zum Abbau der Diesel-Privilegien hart attackiert. "Frage an den Diesel-Judas", schrieb Beer am Mittwoch auf Twitter. "Was tragen Sie denn dazu bei, damit neue Technologien und emissionsfreie Kraftstoffe schneller kommen? Oder nur Abgreifen von noch mehr Subventionen?" Verlinkt war ein Artikel zu den Aussagen Müllers.

Der VW-Chef hatte dem "Handelsblatt" gesagt, "wenn der Umstieg auf umweltschonende E-Autos gelingen soll, kann der Verbrennungsmotor Diesel nicht auf alle Zeiten weiter wie bisher subventioniert werden". Konkret schlug er eine schrittweise Umschichtung der Steuererleichterungen vor. "Das Geld könnte sinnvoller in die Förderung umweltschonender Antriebstechniken investiert werden. Abstriche bei den Diesel-Subventionen, dafür Anreize für Elektroautos, wären das richtige Signal. Das würden wir aushalten, ohne gleich Existenzängste haben zu müssen."

Während Umweltverbände und auch die Grünen mehrheitlich Zustimmung zu Müllers Vorschlägen signalisierten, reagierte der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) verhalten (Lesen Sie hier mehr über Müllers Vorschläge).

Auch der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) kritisierte die Aussagen Müllers am Mittwoch. "Erst löst VW durch manipulierte Dieselfahrzeuge einen Flächenbrand aus, und dann kippt der Chef auch noch Brandbeschleuniger drüber", sagte ZDK-Hauptgeschäftsführer Axel Koblitz.

Millionen von Autofahrern hätten sich einen vergleichsweise teuren und hoch besteuerten Diesel gekauft in der Überzeugung, bei den Kraftstoffkosten zu sparen und zugleich etwas für den Klimaschutz zu tun, sagte Koblitz. Sie stünden jetzt angesichts drohender Fahrverbote und massiver Wertverluste ihrer Fahrzeuge vor einem Scherbenhaufen.

Das Image des Diesel ist seit dem VW-Abgasskandal schwer beschädigt. Der Diesel-Anteil bei Neuzulassungen geht seit Monaten zurück.