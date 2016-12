Merkels Maut-Mauschelei Unnötiges Foulspiel

Jahrelang hat Alexander Dobrindt für die Maut gekämpft. Und wäre fast daran gescheitert. Nicht nur, weil die Abgabe kaum Aussicht auf Gewinn verspricht, auch mit der Idee einer Europäischen Union, in der alle Bürger gleich behandelt werden, verträgt sich Dobrindts Konzept nicht gut.

Dann bat Bundeskanzlerin Angela Merkel EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker um Unterstützung. Und schaffte auf diese Weise ein Zuckerl herbei, um die kleine Schwester aus Bayern versöhnlich zu stimmen. Klar ist, dass sich die Kanzlerin dafür an anderer Stelle gegenüber Juncker erkenntlich zeigt, vielleicht hat Juncker auch nur einen Gefallen aus der Vergangenheit erwidert. So läuft eben das politische Tagesgeschäft - nicht nur auf der europäischen Bühne.

Aber ist dieser Deal nicht ein typischer Kuhhandel, der allein dem persönlichen Machterhalt dient? Zur Durchsetzung von Partikularinteressen, die wenig mit dem Gemeinwohl zu tun haben und ihm gar zuwiderlaufen? Merkel verschafft sich Luft, um die Front für den kommenden Wahlkampf zu schließen. Doch um welchen Preis? Viele EU-Bürger dürften in Zukunft Groll an der deutschen Grenze spüren, so wie dies nicht wenige Deutsche empfinden, die ein Pickerl kaufen müssen, bevor sie in Österreich die Autobahn befahren. Das ist Gift für die Idee eines geeinten Europas - und wahrscheinlich ein Schaden für den Gemeinschaftssinn ihrer Bürger, den die paar Euro, die auf der Einnahmeseite stehen werden, kaum rechtfertigen können.

Man kann es aber auch so sehen: Geben und Nehmen gehört schon immer zum Wesen der europäischen Einigung. Und zwar seit den Römischen Verträgen 1957. Denn die EU ist ein Zusammenschluss souveräner Staaten, die sich freiwillig einem gemeinsamen Ziel verpflichtet haben.

Eine solche Allianz kommt aber ohne den Ausgleich der gegensätzlichen nationalen Interessen nicht aus. Ganz einfach, weil es eben souveräne Staaten sind, deren Regierungen im Einzelfall abwägen müssen, welche Zugeständnisse sie bei Verhandlungen in Brüssel im Sinne des großen Ganzen machen müssen oder können. Und machen wir uns nichts vor: Es geht nicht nur um das große Ganze - regelmäßig spielen auch innenpolitische Erwägungen eine Rolle. Und das aus gutem Grund: Denn ohne die Zustimmung der Bürger im Innern würde auch die EU schnell ihre Grundlage verlieren.

Dessen sind sich alle Beteiligten auch in Brüssel bewusst. Und man nimmt darauf Rücksicht, wie etliche Beispiele aus der Vergangenheit beweisen. 1990 erklärte sich das um Wiedervereinigung bemühte Deutschland bereit, eine gemeinsame europäische Währung zu unterstützen, um so die Ängste der Nachbarn vor einer möglichen deutschen Vorherrschaft zu zerstreuen. Der damalige Finanzminister Theo Waigel brachte im Gegenzug zwar ein paar Regeln ein, die ein Mindestmaß an Solidität in den Haushalten garantieren sollten - doch durchgesetzt hat er sie letztendlich nicht. Dem überschuldeten Italien konnte man als Gründungsmitglied der EU die Aufnahme nicht verwehren. Im Falle Griechenlands glaubte niemand den geschönten Zahlen, doch das Ziel, das Land innenpolitisch zu stabilisieren, war wichtiger.

Auch die Verteilung von EU-Geldern bedient regelmäßig innenpolitische Anliegen. Madrid und Paris konnten ihren Bauern mit Agrarsubventionen unter die Arme greifen. Die Fangquoten wurden im Sinne der Staaten mit großen Fischereiflotten geregelt. Warschau schützte seine Kumpel in den Kohlerevieren, indem es bei den Verhandlungen über die Reduktion des CO2-Ausstoßes auf die Bremse trat. Unterstützt übrigens von Berlin, das so den Interessen seiner Autoindustrie entgegenkam. Die Vorteile für die einen gründeten jedes Mal auf die Zugeständnisse der anderen.

Solche nationalen Sonderregelungen kann man als schnöde Bedienung nationaler Egoismen kritisieren. Je nach Standpunkt des Kritikers gefallen sie entweder nicht, weil sie (vordergründig) die Interessen der eigenen Nation untergraben. Oder weil sie dem Idealbild der europäischen Gemeinschaft widersprechen (die so in der Wirklichkeit aber nicht existiert).

Man mag den europäischen Kuhhandel beklagen, doch bei allen Schwächen bleibt doch richtig: Selbst das unvollkommene Alltagskonstrukt EU hat längst beweisen, dass es jede Mühe und eine ganze Menge Zugeständnisse wert ist. Es hat den beteiligten Staaten Wohlstand, Frieden und bürgerliche Freiheiten in einem bislang ungekannten Ausmaß beschert. Foulspiel gab es in Brüssel immer wieder. Doch das hat die Gemeinschaft immer verkraftet. Diesmal hat Berlin die Gelbe Karte verdient - wegen eines ausgesprochen unnötigen Fouls. Die Partnerstaaten werden Wege finden, für einen Ausgleich zu sorgen.