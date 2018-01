Metallindustrie Verhandlungen stocken - jetzt droht Streik

Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie liegen Gewerkschaft und Arbeitgeber noch immer weit auseinander. Die vierte Runde in Baden-Württemberg sei ohne Ergebnis beendet worden, sagte der Verhandlungsführer der Arbeitgeber, Südwestmetall-Chef Stefan Wolf nach acht langen Verhandlungsstunden in der Nacht zum Donnerstag.

Vor allem das Thema Arbeitszeit ist demnach umstritten. "Es hat sich gezeigt, dass wir noch extrem weit auseinander sind in einzelnen Positionen", sagte Wolf. Die IG Metall habe unzumutbare Bedingungen für die Unternehmen gestellt. Am Donnerstag werde entschieden, wie es in den Verhandlungen weitergehen solle.

IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger kritisierte, dass die Arbeitgeber hinter schon erreichte Verhandlungsfortschritte zurückgegangen seien. Das Versprechen, den Tarifkonflikt am Wochenende zu lösen, erscheint nun unrealistisch.

Am Donnerstag wollen sich die Verhandlungsführer innerhalb ihrer jeweiligen Verbände über das weitere Vorgehen beraten. Finden die beiden Tarifparteien nicht zueinander, drohen der Branche von der kommenden Woche an eintägige Warnstreiks.