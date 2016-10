Finanzkritiker Michael Hudson "Angela Merkel sollte die Deutsche Bank schließen"

Über die Finanzbranche herzufallen, ist inzwischen fast nichts Besonderes mehr. Das Unbehagen mit Banken und ihren waghalsigen Finanzprodukten ist seit der großen Krise der Jahre 2008 und 2009 nicht mehr verflogen.

Im Gegenteil: Die jüngsten Turbulenzen bei der Deutschen Bank haben die Sorge befeuert, es könnte zu einer neuen Krise kommen. Und Enthüllungen über äußerst gut dotierte Reden von Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton vor US-Banken werfen die Frage auf, wie einflussreich die Finanzlobby weiterhin ist.

Michael Hudson kennt die Branche aus eigener Anschauung. Bevor er eine Karriere als Ökonom und Berater machte, arbeitete der 1939 geborene Amerikaner an der Wall Street. Ein kritischer Blick auf das Herz des US-Finanzkapitalismus war ihm dabei quasi in die Wiege gelegt: Hudsons Vater saß als Anführer der amerikanischen Trotzkisten im Gefängnis, der russische Revolutionär war sein Taufpate.

In seinem neuen Buch "Der Sektor" (Erscheinungsdatum 12. November) beklagt Hudson eine "Gegenrevolution": Statt in die reale Wirtschaft zu investieren, sahnten Banken heute unverdiente Gewinne ab und förderten so die Entstehung immer neuer Blasen. Auf den drohenden Zusammenbruch des US-Immobiliensektors hatte Hudson frühzeitig hingewiesen - nun warnt er vor einer ähnlichen Entwicklung auf dem deutschen Markt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.