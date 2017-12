Rechtliche Klärung Landgericht bringt Mietpreisbremse vor Verfassungsgericht

Das Bundesverfassungsgericht wird sich voraussichtlich mit der Mietpreisbremse beschäftigen. Das Berliner Landgericht hat beschlossen, einen entsprechenden Fall den Karlsruher Richtern vorzulegen, um diese über die Verfassungsmäßigkeit entscheiden zu lassen, teilte die Justiz mit. In Deutschland kann nur das Bundesverfassungsgericht eine gesetzliche Regelung für verfassungswidrig erklären.

Bereits im September hatte die zuständige Zivilkammer des Berliner Landesgerichts festgestellt, sie halte die Mietpreisbremse für verfassungswidrig. Die Richter stellten damals eine mit dem Gleichbehandlungsgebot des Grundgesetzes nicht vereinbare "ungleiche Behandlung von Vermietern" fest.

Allerdings handelte es sich lediglich um einen sogenannten Hinweisbeschluss: In dem damaligen Fall war es gar nicht mehr darauf angekommen, ob die Mietpreisbremse verfassungswidrig ist oder nicht - denn diese hätte aus anderen Gründen ohnehin nicht gegriffen. Daher konnten die Berliner Richter den Fall nicht ans Bundesverfassungsgericht verweisen.

Nun aber ist diese Frage in einem anderen Berufungsverfahren vor dem Landgericht Berlin von Bedeutung. Dabei geht es um die Klage zweier Mieter, die die höchstzulässige Miete für ihre Wohnung in Berlin festgestellt haben wollen.

Die Mietpreisbremse gilt seit 2015 und sieht vor, dass bei einer Neuvermietung in Gebieten mit "angespanntem Wohnungsmarkt" der Mietpreis nur 10 Prozent über der ortsüblichen Miete liegen darf. Berlin hatte am 1. Juni 2015 als erstes Bundesland diese Regelung eingeführt. Den Anstieg der Mieten hat sie aber nicht stoppen können, der Paritätische Wohlfahrtsverband fordert Nachbesserungen.

Ungleichbehandlung in mehrfacher Hinsicht

Anfang Dezember hatte das Landgericht München I die bayerische Verordnung zur Mitpreisbremse für unwirksam erklärt - allerdings allein "wegen Formfehlern" und nicht aus grundsätzlichen rechtlichen Erwägungen.

Die Zivilrichter am Landgericht Berlin sehen hingegen Vermieter durch die Mietpreisbremse verfassungswidrig ungleich behandelt - in mehrfacher Hinsicht. So habe der Gesetzgeber "eine Bezugsgröße gewählt, die Vermieter in unterschiedlichen Städten wesentlich ungleich treffe". Schließlich sei der bundesweite Wohnungsmietmarkt preislich seit Langem unterschiedlich - und der Unterschied der ortsüblichen Vergleichsmiete zu etwa München betrage mehr als 70 Prozent.

Laut Gericht geht das Gesetz auch unbegründet davon aus, dass einkommensschwache Mieter in München mehr Geld zur Verfügung hätten als etwa jene in Berlin. Außerdem seien Vermieter bevorzugt, die bereits vor Einführung der Mietpreisbremse aufgeschlagen hätten.

"Soweit der Gesetzgeber Differenzierungen vornehme, müssten diese durch Gründe gerechtfertigt werden, die dem Ziel der Differenzierung und dem Ausmaß der Ungleichbehandlung angemessen seien", teilte das Landgericht Berlin mit. Dies habe der Gesetzgeber nicht beachtet und in die Vertragsfreiheit eingegriffen.

Aktenzeichen: 67 S 218/17