Neue These zum Brain Drain: Auswanderer stärken die Demokratie

Nichts wie weg - diesem Impuls folgen viele Menschen in Ländern mit autoritären Regierungen. So ist die Zahl der Auswanderer unter Russlands Präsident Wladimir Putin deutlich gestiegen, unter ihnen sind viele prominente Wissenschaftler. Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan fürchtet offensichtlich die Abwanderung von Eliten: Nach dem gescheiterten Putschversuch verbot die Türkei kurzerhand die Ausreise von Akademikern.

Für die Demokratisierung eines Landes galt diese Abwanderung, Brain Drain genannt, bislang meist als Nachteil. Schließlich verliert ein Land auf diesem Weg oft Oppositionelle, die sonst Teil des politischen Prozesses wären. Eine neue Studie kommt am Beispiel Moldawiens nun aber zu einem anderen Ergebnis: Demnach kann es die Demokratisierung im Herkunftsland auch fördern, wenn viele junge Menschen ihre Heimat verlassen. Abwanderung führe damit "nicht wie bislang angenommen automatisch zu einem Verlust an Intellekt und politischer Opposition in den Herkunftsländern".

Ihre These begründen der Entwicklungsökonom Toman Barsbai vom Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) und drei Co-Autoren unter anderem mit der Verfügbarkeit günstiger Kommunikations- und Verkehrsmittel. Durch sie könnten Emigranten heute neben Waren und Geld auch Wissen und Werte aus ihrer neuen Heimat übermitteln. Dieser Informationsfluss könne "das Weltbild der Zurückgebliebenen nachhaltig verändern und so zur Demokratisierung und zum Machtverlust autoritärer Regierungen beitragen".

In Moldawien ging eine erhöhte Abwanderung nach Westeuropa Anfang der Zweitausenderjahre den Autoren zufolge mit einem niedrigeren Stimmanteil für die Kommunistische Partei einher, die wiederholt die Pressefreiheit sowie die Unabhängigkeit der Justiz beschnitten hatte. Eine Abwanderung von einem Prozent der Bevölkerung nach Westeuropa verringerte den Stimmenanteil der Kommunistischen Partei unter der zurückgebliebenen Bevölkerung dabei um etwa 0,6 Prozentpunkte.

Wo viele auswandern, steigt die Skepsis

"Die Abwanderung einer der Kommunistischen Partei gegenüber vermutlich überwiegend kritisch eingestellten Wählerschaft wurde durch den Rückfluss von politischen Informationen und Werten aus Westeuropa also mehr als kompensiert", sagt Barsbai. Besonders stark habe sich das Wahlverhalten in Gemeinden verändert, in denen große Bevölkerungsanteile ein niedriges Bildungsniveau aufwiesen oder zu Zeiten der Sowjetunion aufgewachsen sind. Außerdem zeigten Bewohner von Gemeinden mit hohen Abwanderungsraten nach Westeuropa zunehmend weniger Vertrauen in staatliche Medien und sahen Einmischungen des Staates in die Wirtschaft des Landes immer kritischer.

Insgesamt habe die durch die Abwanderung nach Westeuropa hervorgerufene Veränderung des Wahlverhaltens in Moldawien die Kommunistischen Partei etwa drei Prozentpunkte Stimmenanteil gekostet, so Barsbai. Damit seien die Migranten mitentscheidend gewesen für die knappe Abwahl der Kommunisten zugunsten einer liberalen Koalition im Juli 2009.

Ein umgekehrter Effekt war den Forschern zufolge ebenso zu beobachten: Eine Abwanderung in ein Land mit autoritären Institutionen verfestigte den heimischen Status quo. So habe die Emigration von einem Prozent der moldawischen Bevölkerung nach Russland den Stimmenanteil der Kommunistischen Partei unter der zurückgebliebenen Bevölkerung um etwa 0,4 Prozentpunkte erhöht.

Abwanderung in Länder mit etablierten Demokratien kann Barsbai zufolge dazu beitragen, dass sich demokratische Werte in Herkunftsländern mit noch jungen Demokratien verbreiten und festigen. "Einwanderungsländer wie die USA und viele europäische Staaten sollten diese Effekte in ihren Einwanderungspolitiken berücksichtigen, um den politischen Wandel im Ausland auch in ihrem Sinne voranzutreiben."

Die komplette Studie wird in Kürze im American Economic Journal veröffentlicht.