Grundsatzurteil Mindestlohn gilt auch für Nachtzuschläge und Feiertage

Mehr als zweieinhalb Jahre nach Einführung des Mindestlohns hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Position Tausender Schichtarbeiter gestärkt: Auch für Nachtzuschläge und die Entlohnung von Feiertagen gilt der Mindestlohn als untere Basis, urteilten die obersten Arbeitsrichter.

Ausschlaggebend für das Urteil war ein Präsedenzfall aus Sachsen: Eine Montagearbeiterin aus einer kleinen Kunststofftechnikfirma mit 80 Beschäftigten hatte zu wenig Nachzuschlag erhalten. Für den ihr tariflich zustehenden Zuschlag von 25 Prozent des Stundenverdienstes hatte ihr Arbeitgeber nur 7,00 Euro als Grundlage genommen. Er müsse aber den Mindestlohn von zunächst 8,50 Euro und inzwischen 8,84 Euro pro Stunde für die Berechnung zugrunde legen, entschied das BAG. "Das ist Gesetz. Das ist die Basis", sagte der Vorsitzende Richter Rüdiger Linck.

Der Senat bestätigte Urteile des Arbeitsgerichts Bautzen und des sächsischen Landesarbeitsgerichts. Für die Arbeiterin ging es in der letzten Instanz um eine eher kleine Nachzahlung: 29,74 Euro für Januar 2015.

Für andere Arbeitnehmer ist das Urteil indes wegweisend. In Betrieben indes sorgt der Mindestlohn immer wieder für Konflikte: Nun hat das höchste deutsche Arbeitsgericht klargestellt, was für Nachtzuschläge und Feiertagsvergütungen gilt. Auch für die Vergütung von Feiertagen sei der Mindestlohn fällig, entschied das Bundesarbeitsgericht in Erfurt

Das Bundesarbeitsgericht fällte bereits Grundsatzurteile zur Anrechnung von Sonderzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld auf den Mindestlohn sowie zu seiner Anwendung bei Krankheit und für Bereitschaftszeiten.