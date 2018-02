Report Europas Mindestlöhne steigen - der deutsche nicht

In 22 Staaten der EU gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn - doch nur in drei von ihnen ist er im vergangenen Jahr nicht erhöht worden: Deutschland, Luxemburg und Griechenland. Weil die Verbraucherpreise aber durchaus gestiegen sind, können sich Mindestlohn-Bezieher in diesen Ländern weniger leisten als noch vor einem Jahr, das geht aus dem Mindestlohnbericht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Im Mittel legten die Mindestlöhne in der EU dennoch um 4,4 Prozent zu. Ein ähnlicher Wert wie ein Jahr zuvor, damals lag der mittlere Anstieg der EU-Mindestlöhne bei fünf Prozent.

Für die Betroffenen ist allerdings weniger wichtig, wie hoch der Mindestlohn in absoluten Beträgen ist, sondern, was sie sich davon leisten können. Das wird in einer eigenen Einheit, dem Kaufkraftstandard, deutlich. In der untenstehenden Grafik sehen Sie die Kaufkraftstandards der Mindestlöhne in den jeweiligen Ländern. Die nominalen Mindestlöhne können Sie sich zum Vergleich ebenfalls anzeigen lassen.

"Aufgrund der wieder anziehenden Verbraucherpreise fielen die realen Erhöhungen mit einem Zuwachs von 2,8 Prozent aber deutlich geringer aus als im Vorjahr", heißt es in dem Mindestlohnbericht. Im Vorjahr hatten die realen Mindestlohnzuwächse, also unter Berücksichtigung des Preisniveaus, im Mittel bei 5,1 Prozent gelegen.

In Deutschland sieht das Gesetz vor, dass der Mindestlohn nur alle zwei Jahre festgelegt wird. Zuletzt wurde der Mindestlohn Anfang 2017 von 8,50 Euro auf 8,84 Euro angehoben. Die realen Lohnverluste in diesem Jahr könnten also frühestens Anfang 2019 durch eine Mindestlohnerhöhung ausgeglichen werden.

Mit einer Lohnuntergrenze von 8,84 Euro pro Stunde liegt Deutschland wie bereits im Vorjahr hinter den meisten westeuropäischen Staaten. Die höchsten Mindestlöhne Europas gibt es in den Nachbarländern: In Frankreich liegt der Mindestlohn bei 9,88 Euro pro Stunde, in den Niederlanden bei 9,68 Euro und in Luxemburg sogar bei 11,55 Euro - die höchste europäische Lohnuntergrenze.

Innerhalb der EU sehen bis auf Slowenien alle osteuropäischen Mitgliedstaaten auch 2018 einen Mindestlohn von unter drei Euro pro Stunde vor. Bulgarien hat EU-weit mit 1,57 Euro den niedrigsten Mindestlohn.

Vor allem Rumänien erhöhte den Mindestlohn im Vergleich zum Vorjahr stark, um 52 Prozent auf 2,50 Euro pro Stunde. Dabei stiegen die Preise in dem Land im vergangenen Jahr nur um 1,1 Prozent. Acht weitere osteuropäische Staaten erhöhten den Mindestlohn ebenfalls um mehr als zehn Prozent. Das liege an dem meist niedrigen Ausgangsniveau der dortigen Mindestlöhne, schreiben die WSI-Autoren.

Die Grafik macht deutlich: Wo der Mindestlohn nicht erhöht wurde, mussten seine Bezieher reale Einbußen hinnehmen: In Griechenland um 1,1 Prozent, in Deutschland um 1,7 Prozent und in Luxemburg um 2,1 Prozent.

Außerhalb der EU kann Australien den luxemburgischen Mindestlohn von 11,55 Euro pro Stunde noch überbieten: Umgerechnet liegt die australische Lohnuntergrenze bei 12,42 Euro. Die USA haben ihren landesweiten Mindestlohn zuletzt 2009 erhöht. Unter Berücksichtigung des Preisniveaus sinkt er daher seit 2011. Die Bundesstaaten können allerdings einen höheren regionalen Mindestlohn setzen.

Manchen Mindestlohn-Beziehern nehmen nicht nur die steigenden Preise etwas vom Lohn - zumindest statistisch: Seit dem Brexit-Referendum im Juni 2016 hat das britische Pfund gegenüber dem Euro stark abgewertet. Der Mindestlohn Großbritanniens liegt mit 8,56 Euro pro Stunde als einziger westeuropäischer Mindestlohn unter dem deutschen. Ohne die massive Abwertung des britischen Pfunds läge der heutige Mindestlohn bei 10,33 Euro.