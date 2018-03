Arbeitsmarkt Mindestlohn-Tricks kosten Bürger und Staat Milliarden

Es gibt zahlreiche Tricks, um Mindestlöhne nicht auszahlen zu müssen. Laut "Süddeutscher Zeitung" ("SZ") entgehen Beschäftigten und Sozialkassen dadurch rund zehn Milliarden Euro pro Jahr.

Die Zeitung beruft sich auf eine Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Diese wiederum beruht auf einer Auswertung des sozioökonomischen Panels von 2016, einer sehr umfassenden Umfrage zu Lebensbedingungen und Einkommen in Deutschland.

Laut WSI erhielten im Jahr 2016 rund 2,2 Millionen Beschäftigte weniger als den gesetzlichen Mindestlohn von damals 8,50 Euro.

Durch diese Lohnausfälle nehmen auch die Sozialkassen weniger Geld ein, als sie könnten. Insgesamt beliefen sich die Mindereinnahmen für Staat und Bürger auf 7,6 Milliarden Euro , schreibt das WSI.

Hinzu kämen 2,3 Milliarden Euro bei weiteren 750.000 Beschäftigten, die den für sie gültigen Branchenmindestlohn nicht erhalten hätten.

Unterm Strich summierten sich 2016 Lohnausfälle und geringere Einnahmen der Sozialversicherung demnach auf etwa 9,9 Milliarden Euro.

Die Umgehung des gesetzlichen Mindestlohns und von Mindestlöhnen in bestimmten Branchen schädige nicht nur die Arbeitnehmer, "sondern auch die Solidargemeinschaft der Beitragszahler", schreibt WSI-Forschers Toralf Pusch.

Nach seinen Berechnungen belaufen sich die Lohnausfälle im Durchschnitt auf 251 Euro brutto im Monat je Beschäftigten, dem der gesetzliche Mindestlohn vorenthalten wird.

In 22 Staaten der EU gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn - doch nur in drei von ihnen ist er im vergangenen Jahr nicht erhöht worden: in Deutschland, Luxemburg und Griechenland. Weil die Verbraucherpreise aber durchaus gestiegen sind, können sich Mindestlohn-Bezieher in diesen Ländern weniger leisten als noch vor einem Jahr