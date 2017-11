Mobilität Länder-Verkehrsminister fordern Milliarden vom Bund

Die Verkehrsminister der Länder fordern von der Bundesregierung, in den kommenden zehn Jahren 50 Milliarden Euro in die Modernisierung der Mobilität zu investieren. Darauf einigten sich die 16 Ressortchefs auf ihrer Herbsttagung in Wolfsburg.

In dem Programm geht es um den Aufbau CO2-armer öffentlicher Bus- und Fahrzeugflotten, Ladesäulen für Elektroautos und Tankstellen für andere alternative Antriebe wie Wasserstoff, Verbesserungen des öffentlichen Nahverkehrs, mehr Rad- und Fußwege und andere Maßnahmen. Dadurch soll die Schadstoffbelastung durch den Verkehr sinken. Die Minister sprachen sich bei ihrem zweitägigen Treffen zugleich für eine verstärkte Förderung der Elektromobilität aus.

Deutliches Signal an die Koalitionsverhandlungen

Mit dem Beschluss wollten die Minister ein deutliches Signal an die im Bund laufenden Koalitionsverhandlungen senden, hieß es bei der abschließenden Pressekonferenz. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) sprach von einer "mutigen, aber konsequenten Forderung".

Das von der Bundesregierung nach dem sogenannten Dieselgipfel im August vorgelegte Maßnahmenpaket für mehr Luftqualität könne nur "ein erster Schritt in Richtung nachhaltige Mobilität sein", sagte Hamburgs parteiloser Verkehrs- und Wirtschaftssenator Frank Horch.

Der parlamentarische Staatssekretar im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann, hatte die Forderungen vor der Konferenz als "arg überzogen" bezeichnet.