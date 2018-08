Nafta Gespräche über Handelsabkommen zwischen Kanada und USA abgebrochen

Bei den monatelang festgefahrenen Verhandlungen über ein neues nordamerikanisches Freihandelsabkommen zeichnete sich zuletzt eine Einigung ab. Die kanadische Außenministerin Chrystia Freeland zeigte sich an diesem Mittwoch nach einer weiteren Verhandlungsrunde mit dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer in Washington noch optimistisch: "Wir sind zuversichtlich, dass wir in dieser Woche sehr gute, produktive Gespräche haben werden." Es gebe noch eine "riesige Menge Arbeit".

Doch die Arbeit war offenbar umsonst. Das "Wallstreet Journal" meldete nun, die Gespräche seien ergebnislos abgebrochen worden. Freeland wolle sich am Abend vor Journalisten äußern, teilte ein kanadischer Regierungsvertreter mit. Gescheitert seien die Gespräche laut "New York Times" an der Frage zu Kanadas Milchsektor, den Regeln für Filme, Bücher und andere Medien.

US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, Kanada habe die Vorteile im Handel mit den USA stark ausgenutzt, daher hätten die Gespräche zwischen beiden Ländern, das nordamerikanische Freihandelsabkommen neu zu verhandeln, zuletzt gestockt. "Ich liebe Kanada, aber es nutzt die Vorteile, die unser Land ihnen bietet, seit vielen Jahren", sagte Trump während einer Rede in North Carolina. Die Trump-Regierung hatte eine Frist bis Freitag gesetzt, bis dahin sollte eine Einigung erzielt sein.

Die bisherigen Verhandlungen seien konstruktiv verlaufen, es gebe Fortschritte, teilte Lighthizer mit. Am Mittwoch werde man sich erneut zusammen setzen. Ziel sei es, eine Vereinbarung in 90 Tagen zu unterzeichen. Ob das nach dem Abbruch am Freitag gelingt, ist fraglich.

Freeland war zuletzt mit Lighthizer sowie mit der mexikanischen Delegation zusammengekommen. An den Gesprächen am Mittwoch nahm auch der Schwiegersohn und Präsidentenberater von Donald Trump, Jared Kushner, teil.

Hohe Einfuhrzölle für in Kanada produzierte Autos?

Die Gespräche über einen neuen Handelspakt waren nötig, weil US-Präsident Donald Trump das bisherige Freihandelsabkommen Nafta, dem auch Mexiko angehört, zu seinen Gunsten ändern will. Mit Mexiko hatte Trump am Montag nach monatelangen Verhandlungen eine vorläufige Einigung erzielt.

Das neue Abkommen mit Mexiko umfasst unter anderem Regelungen für die Autoindustrie - etwa zur Herkunft von Bauteilen sowie zum Lohnniveau der Beschäftigten. Auch seien Vereinbarungen über zollfreien Warenhandel und zum Patentschutz für biologische Medikamente getroffen worden.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte am Dienstag erklärt, die Volkswirtschaften Kanadas und der USA seien sehr stark miteinander vernetzt. "Es ist für sie wichtig, eine Einigung zu erreichen. Und es ist für uns wichtig, eine Einigung zu erreichen", sagte der Minister. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow drohte jedoch, in Kanada produzierte Autos könnten mit hohen Einfuhrzöllen belegt werden, sollte es nicht zu einer Einigung kommen. Danach sieht es jetzt aus.

Das 1994 abgeschlossene nordamerikanische Handelsabkommen Nafta ist eines der größten Freihandelsabkommen der Welt. Es betrifft fast 500 Millionen Menschen und deckt ein Gebiet mit einer Wirtschaftsleistung von knapp 23 Billionen Dollar ab. Das Handelsvolumen der USA mit den beiden Nachbarn hat sich seit 1994 auf 1,3 Billionen Dollar fast vervierfacht. Trump hatte das Abkommen infrage gestellt und Neuverhandlungen durchgesetzt. Diese waren wiederholt ins Stocken geraten.