Mehr Schäden Naturkatastrophen kosten Versicherer 136 Milliarden Dollar

Die verheerenden Hurrikans und Waldbrände in den USA haben die Schadensbilanz im Jahr 2017 nach einer Schätzung der Schweizer Rückversicherung Swiss Re rasant in die Höhe getrieben. Die versicherten Schäden summieren sich demnach auf 136 Milliarden Dollar. Das sei der dritthöchste Wert seit Beginn der Erhebung im Jahr 1970, wie der weltweit zweitgrößte Rückversicherer mitteilte. Die Gesamtschäden beliefen sich auf schätzungsweise 306 Milliarden Dollar, im vergangenen Jahr waren es noch 188 Milliarden Dollar.

Vor allem die Hurrikans Harvey, Irma und Maria in den USA und der Karibik und die Waldbrände in Kalifornien in der zweiten Jahreshälfte kosteten die Versicherungen viel Geld. Allein die Hurrikans kosteten Versicherer der Swiss Re zufolge mindestens 93 Milliarden Dollar. Weltweit kamen mehr als 11.000 Menschen bei Naturkatastrophen ums Leben oder werden vermisst, ähnlich viele wie 2016.