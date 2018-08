Kampf gegen hohe Preise Neuseeland schränkt Hauskauf durch Ausländer ein

Angesichts gestiegener Immobilienpreise dürfen Ausländer in Neuseeland nicht mehr uneingeschränkt Häuser kaufen. Das Parlament in Wellington verabschiedete eine entsprechende Gesetzesinitiative von Premierministerin Jacinda Ardern. Ziel ist es, Einheimischen den Kauf von Wohneigentum zu erleichtern. In dem Pazifikstaat mit seinen etwa 4,7 Millionen Einwohnern sind die Immobilienpreise im vergangenen Jahrzehnt um 50 Prozent gestiegen.

Statistiken zufolge entfallen drei Prozent der Hausverkäufe in Neuseeland auf Ausländer. In der beliebten Region um Queenstown sind es bereits fünf Prozent, in der Region um die Großstadt Auckland sogar 22 Prozent.

Aktuellen Zahlen zufolge liegt der mittlere Wert beim Hauspreis, der sogenannte Median, in Auckland bei 835.000 neuseeländischen Dollar (483.000 Euro). Landesweit liegt dieser Wert bei 550.000 neuseeländischen Dollar (318.000 Euro). Um den Medianwert zu ermitteln, werden die Preise in eine teurere und eine günstigere Hälfte geteilt. Der Preis für ein Haus in der Mitte ist der Medianpreis.

Ardern regiert mit einer Koalition aus Sozialdemokraten, Grünen und der populistischen Anti-Einwanderungs-Partei New Zealand First (Neuseeland Zuerst). Die Regierung begründete das Gesetz damit, dass Neuseeländer auf dem Immobilienmarkt "von wohlhabenderen Ausländern nicht überboten" werden dürften. Die Regelung betrifft allerdings nur bestehende Häuser. Der Kauf von Land und der Bau von neuen Häusern ist Ausländern weiterhin erlaubt. Sie dürfen auch in Appartementanlagen und Hotels investieren. Für Bürger des benachbarten Australiens und Käufer aus Singapur gibt es zusätzliche Ausnahmen, bestehend auf Freihandelsabkommen.

Die Opposition erklärte, das neue Gesetz löse kein Problem, sondern solle nur die Politik der Regierung rechtfertigen.

Neuseeland ist auch für Prominente aus dem Ausland ein attraktives Ziel. In dem Pazifikstaat haben sich in den vergangenen Jahren etwa Tesla-Chef Elon Musk, PayPal-Mitbegründer Peter Thiel oder der Internet-Unternehmer Kim Dotcom niedergelassen. Für Ausländer, die bereits in Neuseeland gekauft haben, soll das neue Gesetz keine Auswirkungen haben.