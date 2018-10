Die Bundesregierung muss nach Einschätzung des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen, auch bereits genehmigte Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien einfrieren. Nach der Tötung des regimekritischen Journalisten Jamal Khashoggi müsse dem "starken Mann des Landes", dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman, deutlich gemacht werden, dass es auch für ihn Grenzen gebe, sagte der CDU-Politiker am Montagabend im "heute journal" des ZDF.

Man stehe kurz davor, Beweise für einen "brutalen Foltermord im Auftrag der höchsten Staatsführung" zu bekommen, sagte Röttgen. In dieser Situation könnten auch zugesagte Geschäfte nicht stattfinden, solange die Todesumstände nicht restlos aufgeklärt und in Riad "substanzielle Konsequenzen" gezogen worden seien. "Es kann jetzt nicht mehr zur Lieferung auch von bestehenden Verträgen kommen", sagte Röttgen. Dies sei auch eine Frage der Glaubwürdigkeit der demokratischen Staaten.

Khashoggi war am 2. Oktober im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ums Leben gekommen. Die Führung in Riad hat erst am vergangenen Wochenende seinen Tod eingeräumt und erklärt, er sei bei einem Faustkampf gestorben. Türkischen Ermittler gehen hingegen davon aus, dass der Journalist von einem aus Saudi-Arabien angereisten Einsatzkommando gefoltert, ermordet und zerstückelt wurde.

Kanzlerin Angela Merkel hatte zuvor auf einer Wahlveranstaltung im hessischen Ortenberg bekräftigt, dass es ohne eine Aufklärung der Todesumstände Khashoggis keine deutschen Waffenexporte mehr an Saudi-Arabien geben werde. Sie sprach im Zusammenhang mit der Tötung von einer "Ungeheuerlichkeit": "Das muss aufgeklärt werden. Solange das nicht aufgeklärt wird, gibt es auch keine Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Das sage ich Ihnen ganz ausdrücklich zu."

Merkel hatte den Stopp der Rüstungsexporte bereits am Sonntagabend erklärt. Dieser war auch von Außenminister Heiko Maas (SPD), der Linken, den Grünen, aber auch Unionspolitikern gefordert worden.

Im Jahr 2017 exportierten deutsche Unternehmen nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes Waren im Wert von 6,6 Milliarden Euro nach Saudi-Arabien. Im Jahr 2015 lag der Export noch bei rund 10 Milliarden Euro. Importiert wurden Waren im Wert von 0,8 Milliarden Euro - Deutschland hat also einen Milliarden-Überschuss im Handel mit dem Königreich. Hauptexporte sind Maschinen, Kraftfahrzeuge, Nahrungsmittel, Arzneimittel sowie Elektro-, Mess- und Regeltechnik.

Die Rüstungsgüter machen nur einen kleinen Teil der deutschen Exporte aus. Im vergangenen Jahr waren es knapp über zwei Prozent. Wegen der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien sind die Exporte seit vielen Jahren umstritten. Der Jemenkrieg, bei dem das Königreich eine führende Rolle einnimmt, hat sich diese Situation noch verschärft. Im Koalitionsvertrag setzte die SPD einen Exportstopp für "unmittelbar" an diesem Krieg beteiligte Staaten durch. Es blieb aber eine Hintertür für bereits erteilte Vorgenehmigungen auf.

Joe Kaeser: "Jetzt muss die Wahrheit herausgefunden werden"

Der Fall Khashoggi überschattet auch eine für Dienstag in Riad geplante Wirtschaftskonferenz, auf der das Königreich um ausländische Investoren werben will. Wie zuvor bereits andere Vertreter aus Politik und Wirtschaft sagte am Montag auch Siemens-Chef Joe Kaeser seinen Besuch ab. Es sei keine Entscheidung gegen das Königreich oder dessen Volk, schrieb er im Netzwerk "LinkedIn". "Aber jetzt muss die Wahrheit herausgefunden und der Gerechtigkeit Genüge getan werden." (Mehr zur Reaktion der deutschen Wirtschaft auf den Fall Khashoggi lesen Sie hier.)

Auch in Brüssel würden die laufenden Ermittlungen genau verfolgt, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Die EU-Staaten würden beraten, welche Auswirkungen der Fall auf die Beziehungen zu Saudi-Arabien haben werde. Die Verantwortung für Waffenexporte liege letztlich jedoch bei den einzelnen Mitgliedstaaten.

Brok bringt Videoüberwachung von Saudi-arabischer Botschaft ins Spiel

"Die Nachrichten rund um die Ermordung des saudischen Journalisten Khashoggi sind mehr als besorgniserregend", sagte er CDU-Außenpolitiker Elmar Brok der "Bild"-Zeitung. "Wir sollten deshalb rechtlich prüfen, ob eine Video-Überwachung der Botschaft und der saudischen Konsulate in Deutschland möglich ist, um im Ernstfall zu wissen, was dort passiert." Saudi-Arabien unterhält in Deutschland eine Botschaft am Berliner Tiergarten sowie ein Konsulat in Frankfurt am Main.