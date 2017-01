Erstmals seit 40 Jahren NRW macht keine neuen Schulden

217 Millionen Euro - so viel hat NRW nach 2016 als Überschuss in den Kassen. Das Plus kam überraschend, seit Jahren wird das bevölkerungsreichste Bundesland wegen hoher Neuverschuldung kritisiert. Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD) preist die Entwicklung als "Meilenstein". Nordrhein-Westfalen konnte damit erstmals seit 1972 ein Haushaltsjahr ohne neue Kredite abschließen.

Ursprünglich hatte die rot-grüne Regierung 2016 sogar mit einer Neuverschuldung von 1,8 Milliarden Euro gerechnet. Grund für die bessere Entwicklung sind rund eine Milliarde Euro mehr Steuereinnahmen als erwartet. Zusätzlich hat das Land etwa eine Milliarde Euro weniger ausgeben als geplant.

Das Geld werde vollständig in die Schuldentilgung gesteckt, kündigte Walter-Borjans an. Denn das Land hat Schulden: insgesamt 140 Milliarden Euro. Zudem prüfe die Landesregierung nun auch den aktuellen Haushalt nochmal.

2017 will NRW neue Schulden machen

Im laufenden Jahr dagegen dürfte NRW wieder in die roten Zahlen rutschen. Die Landesregierung unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) rechnet für 2017 mit Rekordausgaben von 73 Milliarden Euro und will bisher 1,6 Milliarden Euro neue Kredite aufnehmen. Auch auf Bundesebene fordert die SPD Investitionen statt Sparkurs.

Bei der Opposition in NRW löst die Nachricht des positiven Etatabschlusses keine Jubelrufe aus. Die CDU moniert, das Plus beruhe lediglich auf Einmal- und Sondereffekte und sei nicht einer strukturellen Haushaltssanierung zu verdanken. Die FDP sprach von "Haushaltstricks".