Staatsfonds Norwegen will nur noch Geld in nachhaltige Firmen stecken

Norwegen will bei Investitionen noch stärker auf Umweltschutz und die Wahrung der Menschenrechte achten. Der eine Billion Dollar schwere Staatsfonds des Landes soll in Zukunft nur noch in Unternehmen investieren, die streng nachhaltig wirtschaften. "Wir investieren in Entwicklungsländer und in Firmen, die Lösungen für ein umweltfreundliches Wirtschaften erforschen", sagte der für den Fonds verantwortliche Manager Yngve Slyngstad. "Wir werden uns nun aus Firmen zurückziehen, die nicht nachhaltig wirtschaften."

Ein wichtiger Punkt bei den neuen Vorgaben ist der Schutz der Ozeane, insbesondere der Kampf gegen die Verschmutzung der Weltmeere durch Plastik. "Davon betroffene Sektoren stammen aus meeresbezogenen Branchen wie beispielsweise Schifffahrt, Fischfang und Aquakulturen, aber auch aus dem Einzelhandel, der Plastik-Produktion sowie der Landwirtschaft", sagt Slyngstad.

Norwegens Staatsfonds ist gemessen am verwalteten Vermögen der weltweit größte seiner Art. Er hält Beteiligungen an mehr als 9000 Unternehmen in 72 Ländern sowie ein Anleihe-Portfolio und Immobilien. Norwegen verfügt über große Öl- und Gasreserven, die Förderung der fossilen Brennstoffe ist der dominierende Wirtschaftszweig des Landes. Dennoch trennte sich der Fonds frühzeitig von Investitionen in fossile Energien.