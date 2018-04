Öffentlicher Dienst Tarifrunde geht am Montag weiter

Die wohl entscheidende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst wird am Montag ab 12 Uhr in Potsdam fortgesetzt. Zum Auftakt der dritten Tarifrunde am Sonntag hatten alle Beteiligten Kompromissfähigkeit signalisiert und ihren Willen bekundet, bis Dienstag zu einem Tarifabschluss zu gelangen.

Es gab Annäherungen in Einzelfragen, wie Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) als Verhandlungsführer des Bundes mitteilte. Insbesondere in der Höhe und der Struktur eines Abschlusses gebe es aber nach wie vor unterschiedliche Positionen.

Im Tarifpoker für knapp 2,3 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen wurden zunächst Arbeitsgruppen eingesetzt, die für die Verhandlungsführer Annäherungsmöglichkeiten ausloten sollten.

Geführt werden die Verhandlungen von

Innenminister Horst Seehofer (CSU),

dem Präsidenten des kommunalen Arbeitgeberverbands VKA, Thomas Böhle,

Ver.di-Chef Frank Bsirske und

dem Vorsitzenden des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach.

Sechs Prozent mehr Lohn gefordert

In der vergangenen Woche hatten massive Warnstreiks unter anderem Teile des Nahverkehrs in Deutschland lahmgelegt und den Flugverkehr gestört.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern sechs Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Auszubildende und Praktikanten sollen 100 Euro mehr erhalten. Außerdem fordern die Gewerkschaften eine Pflicht zur Übernahme der Auszubildenden. Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen bisher als unrealistisch zurückgewiesen, ohne ein eigenes Angebot vorzulegen.