Tarifstreit im öffentlicher Dienst Verhandlungen laufen überraschend unrund

Die demonstrativ gute Laune des Sonntags scheint verflogen. Bei der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen sind zwischen den Verhandlungspartnern unerwartete Schwierigkeiten aufgetreten. Frank Bsirske, Chef der Gewerkschaft Ver.di, sagte am Montag: "Es gibt Komplikationen, und wir müssen sehen, wie wir sie bewältigen."

Um welche Komplikationen es sich im Detail handelt, wollte Bsirske nicht verraten. "Das ist es. Kein Kommentar", sagte er. Aber er gab einen Einblick in die Atmosphäre unter den Verhandlern: "Die Stimmung ist mäßig." Um 12 Uhr sollen die Gespräche in einem Tagungshotel in Potsdam fortgesetzt werden.

Angesichts der Probleme ist es aber unwahrscheinlich, dass es bereits an diesem Montag zu einer Einigung kommt - also innerhalb der zwei Tage, für die die Tarifrunde eigentlich angesetzt war. Ein Ergebnis ist nun eher erst am Dienstag zu erwarten. Allerdings haben sich die Beteiligten von vorneherein notfalls auch bis Mittwoch Zeit gegeben, falls es zu Schwierigkeiten kommen würde.

Verdi und der Beamtenbund dbb fordern sechs Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Auszubildende und Praktikanten sollen 100 Euro mehr erhalten. Außerdem fordern die Gewerkschaften eine Pflicht zur Übernahme der Auszubildenden.

Nicht ausgeschlossen ist auch, dass die Verhandlungen dieser dritten Tarifrunde scheitern. Folge wären dann aller Wahrscheinlichkeit nach noch massivere Arbeitsniederlegungen wie die der vergangenen Woche, als sich rund 200.000 Angestellte im öffentlichen Dienst an Warnstreiks beteiligt hatten. Kitas blieben geschlossen, Busse und Bahnen fuhren nicht, und Flüge für rund 90.000 Passagiere fielen deshalb aus. Zuvor waren bereits zwei Tarifrunden erfolglos geblieben, die Arbeitgeber hatten kein eigenes Angebot vorgelegt.

Seehofer wollte "zügig sinnvolle Ergebnisse"

Geführt werden die Verhandlungen für knapp 2,3 Millionen Beschäftigte von Bund und Kommunen von

Bundesinnenminister Horst Seehofer(CSU),

dem Präsidenten des kommunalen Arbeitgeberverbands VKA, Thomas Böhle,

Ver.di-Chef Frank Bsirske und

dem Vorsitzenden des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach.

Sie hatten vor dem Start am Sonntag Zuversicht verbreitet. Vor allem Seehofer, der zum ersten Mal als Arbeitgeber-Vertreter an Tarifverhandlungen teilnimmt, zeigte sich optimistisch und sprach davon, man werde "zügig zu sinnvollen Ergebnissen kommen". Beamtenbund-Chef Silberbach hatte davon gesprochen, Seehofer könne "den Knoten durchschlagen".

Am Sonntagabend sprachen die Verhandler dann von Annäherungen in Einzelfragen, dennoch sei man sich noch uneinig über Höhe und Struktur eines Abschlusses. Man habe Arbeitsgruppen eingesetzt, die Möglichkeiten ausloten sollten, wie sich Arbeitgeber und Gewerkschaft annähern können.