Freihandel mit USA und Kanada: Österreich kündigt Widerstand gegen TTIP und Ceta an

REUTERS Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ)

"Massive Machtverschiebung zugunsten global agierender Konzerne": Österreichs Bundeskanzler Kern will das Freihandelsabkommen mit Kanada nachverhandeln. Auch TTIP will die Regierung in Wien stoppen.