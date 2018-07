Rentenpolitik Was hilft gegen Trump? Olaf Scholz hat eine Idee

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vor dem Hintergrund des Zollstreits mit US-Präsident Donald Trump für eine Stabilisierung des Rentenniveaus geworben. "Ich hoffe, dass die Debatte in Deutschland am Ende zu dem Ergebnis kommt: Wenn wir keine Trumps in Deutschland haben wollen, dann müssen wir etwas dafür tun", sagte der Vizekanzler. "Stabile Renten sind dafür wahrscheinlich ein Beitrag."

Scholz sprach bei der Vorstellung des Bundeshaushalts 2019 und der Finanzplanung bis 2022. Sie sieht vor, dass ab 2021 jährlich zwei Milliarden Euro für eine sogenannte "Demografievorsorge Rente" zurückgelegt werden. Diese soll helfen, die Renten-Versprechen der Großen Koalition zu finanzieren.

Zu diesen gehört die "doppelte Haltelinie", laut der das Rentenniveau bei mindestens 48 Prozent bleiben und der Rentenbeitrag auf höchstens 20 Prozent steigen soll. Das Versprechen gilt aber nur bis 2025, für die Zeit danach soll eine Rentenkommission Lösungen erarbeiten.

Scholz sagte, die Stabilisierung der Rente sei "viel mehr als Zollpolitiken" eine Antwort auf die "Stürme der Globalisierung". Damit spielte er auf den massiven Streit zwischen den USA und ihren Handelspartnern an. US-Präsident Trump ließ am Freitag neue Strafzölle gegen China verhängen und droht damit auch der europäischen Autobranche. Zuletzt schlug er deutschen Konzernchefs über seinen Botschafter in Berlin jedoch auch eine gegenseitige Absenkung der Zölle auf Null vor.

Scholz verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass die Zuständigkeit für die Zollpolitik bei der Europäische Union liege und solche Fragen im Rahmen der Welthandelsorganisation geklärt werden sollten. Die USA würden sich mit der Erhebung weiterer Zölle vor allem selbst schaden, so der SPD-Politiker. "Wenn wir jetzt in eine Eskalation von Zolltarifen kämen, würde es das Wachstum in den USA massiv beeinträchtigen." In einer stark globalisierten Welt lasse sich allein mit den "etwas schlichten Vorstellungen von Zöllen aus dem 19. Jahrhundert" keine Wirtschaftspolitik betreiben.

Streit um Verteidigungs- und Entwicklungsbudget

Der Haushalt für 2019 sieht Ausgaben von insgesamt 356,8 Milliarden Euro vor, ein Plus von 3,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Verteidungshaushalt soll gegenüber 2018 um knapp 4 Milliarden auf 42,9 Milliarden Euro steigen. Mit den USA dürfte es dennoch Ärger geben, da Deutschland die sogenannte Nato-Quote von zwei Prozent der Wirtschaftsleistung weiter klar verfehlt.

Nach Angaben von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) reicht die Erhöhung nicht aus, um den Bedarf der Bundeswehr vollständig zu decken. Auch Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CDU) forderte ein Plus von 500 Millionen Euro mehr. Beide Ministerien berufen sich auf eine Passage des Koalitionsvertrags, wonach die Ausgaben für Entwicklungshilfe und Verteidigung "eins zu eins" steigen soll.

Die Entwicklungsorganisation One wirft der Großen Koalition vor, dieses Versprechen nun zu ignorieren. Bis 2021 wachse der Wehretat gegen über dem letzten Finanzplan um 6,2 Milliarden Euro, die Budgets des Entwicklungsministeriums und des Auswärtigen Amts zusammen aber nur um 2,8 Milliarden.

"Was Finanzminister Scholz hier vorschlägt, ist nichts anderes als ein Koalitionsbruch", sagte Deutschland-Direktor Stephan Exo-Kreischer. Der Finanzminister widersprach der Kritik am Freitag. Die Entwicklungsausgaben stiegen "parallel" zur "Trendwende bei den Verteidigungsausaben" an.