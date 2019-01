Deutsch-chinesischer Finanzdialog Reden wir über Delikates

Chinesen stehen weltweit im Ruf, Ideen und Konzepte, die anderswo ihre Praxistauglichkeit bewiesen haben, gerne zu übernehmen. Das gilt nicht allein für Autos, Roboter oder Schnellzüge. Auf ihrem Weg zur weltweit führenden Wirtschaftsmacht möchte die chinesische Führung auch lernen, wie große Industrienationen ihre wirtschaftspolitischen Probleme bewältigen. Daher ließ sie sich vor ein paar Jahren auf den deutsch-chinesischen Finanzdialog ein.

Seitdem studieren Beamte im Austausch mit ihren Kollegen aus dem Bundesfinanzministerium die Vorzüge der deutschen Schuldenbremse und das Konzept finanzpolitischer Nachhaltigkeit, zu dem sich die Bundesregierung verpflichtet hat. Spitzengespräche gehören auch dazu. Am Freitag trifft Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Peking den stellvertretenden chinesischen Ministerpräsidenten Liu He, Chinas mächtigen Mann für alles Wirtschaftspolitische.

40 Minuten für die Lage der Weltwirtschaft

Es ist erst die zweite Begegnung auf höchstem politischen Niveau. Das erste und bisher letzte Treffen dieser Art fand 2015 statt. Begleitet wird Scholz bei seinen Terminen von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann und vom Chef der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Felix Hufeld.

Laut Tagesordnung wollen sich Scholz und sein chinesischer Gesprächspartner zwei Stunden Zeit nehmen. So werden sie etwa 40 Minuten über die Lage der Weltwirtschaft reden und über die Themen, die beim G20-Prozess eine Rolle spielen, wie die Besteuerung großer Digitalunternehmen.

Dabei werden unweigerlich auch die jüngsten ökonomischen Schwierigkeiten Chinas zur Sprache kommen. Die Exporte des Landes brachen zuletzt empfindlich ein. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf chinesische Produkte zeigen Wirkung. Doch auch die heimische Nachfrage schwächelt.

Im Bundesfinanzministerium werden die Anzeichen noch nicht als bevorstehender Konjunktureinbruch gedeutet, unter dem wegen der schieren Größe Chinas auch der Rest der Welt zu leiden hätte. Die Wachstumsverluste lägen allenfalls in der Größenordnung von einigen Zehntelprozentpunkten. In Deutschland sei die Entwicklung ähnlich. Kein Grund zur Sorge also.

China fürchtet Transparenz bei Krediten

Die beiden Spitzenpolitiker wollen sich auch darüber austauschen, wie chinesische Infrastrukturinvestitionen im Ausland, häufig als neue Seidenstraße apostrophiert, besser mit deutschen und europäischen Vorhaben abgestimmt werden. In diesem Zusammenhang will Scholz bei seinen Gesprächspartnern auch dafür werben, dass China dem sogenannten Pariser Club beitritt, also dem Zusammenschluss staatlicher Kreditgeber.

Denn viele der staatlichen Auslandsinvestitionen stellen nichts anderes dar als Kredite an fremde Regierungen, mit denen die Chinesen Straßen, Stromnetze oder Schienentrassen in Afrika und Südamerika bauen. Der Hintergedanke der Deutschen: Eine Mitgliedschaft im Pariser Club würde mehr Transparenz in die zum Teil undurchsichtigen Finanzierungen bringen, weil sie Offenlegungspflichten vorschreibt. Doch genau davor scheuen die Chinesen zurück.

Aufruhr um Unternehmensbeteiligungen

Ganze 15 Minuten sind für ein Thema vorgesehen, das in den vergangenen Monaten für die meiste Furore sorgte: die chinesische Beteiligung an deutschen Firmen. Eigentlich fällt das Problem nicht in die Zuständigkeit des Bundesfinanzminsters und wäre wohl auch kaum Thema geworden, wenn die Bundesregierung in den vergangenen Monaten nicht die Übernahmeregeln verschärft hätte, vor allem mit Blick auf chinesische Engagements.

Scholz will in Peking klarstellen, dass es sich dabei dennoch nicht um eine "Lex China" handelt. Vielmehr seien alle Investoren von außerhalb der EU betroffen, die eine bestimmte Beteiligungsschwelle überschreiten. Wenn sich Scholz an die deutsche Regierungslinie hält, wird er seinen Gesprächspartner darauf hinweisen, dass die Chinesen ihrerseits offener werden sollen für ausländische Beteiligungen.

Kooperation auf den Finanzmärkten

Weitere 40 Minuten sind vorgesehen für den Austausch über die Frage, wie die deutsch-chinesische Kooperation auf den Finanzmärkten aussehen könnte und wie die Zusammenarbeit bei der Bankenregulierung. Die Spitzen der Aufsichtsbehörden beider Länder werden am Freitag einige Abkommen und Absichtserklärungen unterzeichnen, die den Marktzug von Finanzinstituten im jeweils anderen Land erleichtern sollen.

Dieser Tagesordnungspunkt berührt einen sensiblen Bereich der chinesischen Wirtschaft. So kraftstrotzend sich Chinas Industrie präsentiert, so fragil zeigt sich der Finanzsektor. Die hohen Wachstumsraten der vergangenen Jahre wurden weitgehend auf Pump finanziert. Mit riesigen staatlichen Investitionsprojekten trieb die chinesische Führung ihre Wirtschaft an. Das ist nicht umsonst zu haben. Die Verschuldungsquote des Staates hat sich seit 2008 fast verdoppelt und liegt jetzt bei mehr als 50 Prozent der Wirtschaftsleistung.

Hohe Verschuldung ist eine Gefahr für die Weltwirtschaft

Doch auch die Unternehmen, viele von ihnen in Staatsbesitz, haben ihre Expansion in den vergangenen Jahren vor allem mit Krediten finanziert. Die Verschuldung der Unternehmen hat mittlerweile das doppelte des Bruttoinlandsprodukts erreicht.

Mancher Experte sieht in diesem Grad der Verschuldung mittlerweile eine Gefahr für die Weltwirtschaft. Wenn die Chinesen es nicht schaffen, ihre Wachstumsraten aufrecht zu erhalten, bekommen sie Schwierigkeiten, ihre Verbindlichkeiten zu bedienen.

Bei der schieren Größe des Problems droht nicht nur eine Anpassungsrezession sondern eine ausgemachte Finanzkrise, die die gesamte Weltwirtschaft erschüttern dürfte. Fraglich ist, ob die Chinesen bereit sind, sich Warnungen und Ermahnungen aus Berlin anzuhören.