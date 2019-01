Scholz in Peking Deutschland und China weiten Finanz-Kooperation aus

"Es geht darum, entgegen der derzeitigen Trends, Fortschritte bei der Vertiefung der Zusammenarbeit zu erreichen": Mit diesen Worten hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Peking verkündet, dass die Bundesregierung und die Volksrepublik in einigen Wirtschaftsbelangen künftig enger zusammenarbeiten wollen. So soll beispielsweise der gegenseitige Marktzugang für Banken und Versicherungen spürbar verbessert werden.

Scholz war für den zweiten deutsch-chinesischen Finanzdialog nach Peking gereist. Dort beriet er im Beisein von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann neue Kooperationen mit Chinas Vizepremier Liu He. Er ist zugleich der Chefunterhändler der Regierung für die Lösung des US-chinesischen Handelskonflikts.

Geplant sind nun neue deutsch-chinesische Abkommen für eine Kooperation der Bankenaufsichten beider Staaten sowie ein Vertrag für eine stärkere Zusammenarbeit beim Wertpapierhandel. Ziel ist es, dass Banken und Versicherungen beider Länder jeweils einen besseren Marktzugang bekommen. Scholz will im Zuge des Austritts Großbritanniens aus der EU und einem möglichen Bedeutungsverlust des Bankenplatzes London vor allem Frankfurt als internationalen Finanz-Handelsplatz stärken.

Liu He und Scholz betonten beide die guten Beziehungen - die nach dem Handels- nun auch im Finanzsektor deutlich intensiviert werden sollen.

Es wurde erwartet, dass Scholz und Liu auch über die jüngsten ökonomischen Schwierigkeiten Chinas sprechen würden: Die Exporte des Landes brachen zuletzt empfindlich ein. Die von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf chinesische Produkte zeigen Wirkung (mehr dazu, warum den Preis dafür auch Amerikas Unternehmen zahlen, erfahren Sie hier). Doch auch die heimische Nachfrage schwächelt.