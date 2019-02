Finanzminister Olaf Scholz will Forschung in Unternehmen mit fünf Milliarden Euro fördern

Finanzminister Olaf Scholz will die Forschung in deutschen Unternehmen in den kommenden vier Jahren Medienberichten zufolge mit insgesamt fünf Milliarden Euro steuerlich fördern. Dem Gesetzesentwurf nach sollen alle Firmen unabhängig von ihrer Größe von der Förderung profitieren, berichteten die "Rheinische Post" und das "Handelsblatt".

Der "Rheinischen Post" zufolge sollen Bund und Länder die Förderung mit je 2,5 Milliarden Euro finanzieren. Für die Berechnung würden die Löhne der Mitarbeiter im Forschungs- und Entwicklungsbereich herangezogen. Pro Geschäftsjahr könne eine Firma maximal 500.000 Euro von der Steuer absetzen.

Das Gesetz soll den Zeitungen zufolge ab 2020 gelten, sodass Unternehmen ihre Investitionen in diesem Bereich bereits für das laufende Jahr geltend machen könnten.

Union und SPD hatten sich bereits im Koalitionsvertrag auf die Einführung der steuerlichen Forschungsförderung festgelegt. Allerdings gab es Streit um die Ausgestaltung zwischen dem SPD-geführten Finanzministerium und den Ressorts für Wirtschaft und Forschung, denen CDU-Minister vorstehen. Dabei ging es um die Höhe der Förderung und die Größe der förderungsfähigen Unternehmen.

Wirtschaft begrüßt Pläne - fordert aber Nachbesserungen

Wirtschaftsvertreter begrüßten Scholz' Pläne. "Die Einführung ist überfällig", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Joachim Lang. Der Einstieg in die Förderung sei "ein wichtiges Signal für den Standort".

Grundsätzliche Zustimmung kam auch vom Maschinenbauverband VDMA. BDI und VDMA kritisierten aber beide die vorgesehene Befristung. Diese biete keinen nachhaltigen Anreiz zur Ansiedlung von Forschung in Deutschland, teilte VDMA mit. Auch die Fördersumme von maximal 500.000 Euro reiche im internationalen Standortwettbewerb nicht aus.

Linken-Chef Bernd Riexinger nannte Investitionen in die Forschung "vernünftig", kritisierte das Vorhaben aber: "Nicht einzusehen ist, warum das mit Steuererleichterungen für Unternehmen gemacht wird, während die öffentliche Hochschullandschaft unterfinanziert bleibt."

Kritik kommt auch aus der CDU

Die Grünen sprachen von einer "grandiosen Fehlleistung". Die Forschungsförderung des Finanzministers "droht zum teuren und nutzlosen Geschenk für Großunternehmen zu werden", teilten die Abgeordneten Kerstin Andreae und Danyal Bayaz mit. Es seien vor allem kleine und mittlere Unternehmen, die Unterstützung benötigten.

Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) kritisierte, dass dem Vorschlag zufolge auch Großunternehmen unterstützt werden sollen. "Wichtig ist, dass wir den Transfer zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen stärken. Außerdem brauchen wir spürbare Forschungsanreize für innovationsstarke mittelgroße Unternehmen", sagte sie dem "Handelsblatt".

Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums sagte, Minister Peter Altmaier (CDU) setze sich seit Langem für eine solche Förderung ein, um vor allem Mittelständler zu unterstützen. "Denn die Innovationsaktivitäten im deutschen Mittelstand geben seit mehreren Jahren Anlass zur Sorge." Man begrüße daher, dass Scholz einen Gesetzentwurf vorlegen wolle, und werde ihn in den nächsten Wochen "konstruktiv" zwischen den Ressorts abstimmen.