Trumps Wahlkampfchef Paul Manafort bekam 60 Millionen Dollar aus Russland

Donald Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort hat offenbar deutlich stärker von Geschäften mit Partnern in Russland profitiert, als bislang bekannt. Nach Recherchen des US-Senders NBC ging bei einer Manafort zugerechneten Firma eine weitere, bisher nicht öffentlich gewordene Überweisung ein.

Die transferierte Summe belief sich dem Bericht zufolge auf 26 Millionen Dollar. Absender sei der russische Milliardär Oleg Deripaska, berichtet NBC. Das gehe aus Dokumenten hervor, auf die der Sender auf Zypern gestoßen sei. Zuvor hatten Medien die "New York Times" bereits über andere Zahlungen von Deripaksa-Firmen an Manafort berichtet. Mit der nun neu aufgedeckten Zahlung belaufen sich die Zahlungen des Oligarchen an den Polit-Berater Manafort auf insgesamt 60 Millionen Dollar, so NBC. Die Zahlungen seien als Darlehen deklariert gewesen.

Stefan Cassella, Experte für Geldwäsche und ehemaliger US-Ermittler, äußert gegenüber NBC allerdings den Verdacht, bei dem Kredit könnte es sich in Wahrheit um eine verdeckte Zuwendung handeln. "Geldwäscher verschleiern ihre Zahlungen oft als Darlehen", so Cassella. Man könne das nennen, wie man wolle, "Darlehen oder Mary Jane. Wenn es keine Absicht gibt, es zurückzuzahlen, ist es kein Darlehen. Es ist eine Zahlung."

Urgestein der Lobbyistenszene

Manaforts Sprecher Jason Maloni ließ NBC zunächst wissen, sein Mandant sei "heute bei keinem seiner früheren Klienten verschuldet, noch war er es zu der Zeit, als er für die Trump-Kampagne zu arbeiten begann". Laut dem Sender zog der Sprecher das Zitat später allerdings zurück und verwies darauf, Manafort habe offenbar unter Überwachung durch die US-Behörden gestanden, bevor er bei Trump anheuerte. Eines stehe aber fest: "Mr. Manafort hat nicht mit der russischen Regierung zusammengearbeitet."

Getty Images Trump, Manafort (Bildmitte) bei einem Wahlkampfauftritt im Juli 2016

US-Ermittler gehen derzeit genau dieser Frage nach. Manafort ist Dreh- und Angelpunkt der Untersuchungen zur sogenannten Russland-Affäre. Die Ermittler untersuchen, ob über Manaforts Kontakte Verabredungen zur Manipulation der US-Wahl erfolgt sein könnten. Manaforts Haus in einem Vorort Washingtons wurde durchsucht, das Haustürschloss wurde aufgebrochen, große Spezialteams rückten mit gezückten Waffen an.

Der Oligarch ist im Kreml wohl gelitten

Manafort ist ein Urgestein der Washingtoner Lobbyisten-Szene. 2016 wurde er als Trumps Wahlkampfmanager bekannt, zog sich aber zurück, als Berichte seine intensiven Geschäftskontakte nach Russland und die Ukraine beleuchteten. Einer von Manaforts wichtigsten Kunden war die eng mit Russland verbandelte ehemalige Führung der Ukraine, insbesondere Wiktor Janukowytsch, der 2014 gestürzte Präsident der Ukraine. Janukowytschs "Partei der Regionen" hatte ihre Hochburgen im mehrheitlich russisch-sprachigen Osten der Ukraine. Janukowytschs Wahl wurde vom Kreml unterstützt.

Manafort unterhielt auch selbst Kontakte nach Russland. Bereits im August berichtete das "Wall Street Journal", Manafort habe ab dem Jahr 2004 und bis 2015 als Berater für den Moskauer Milliardär Deripaska gearbeitet. Der Oligarch ist während Russlands blutig geführter Aluminiumkriege zu großem Reichtum gekommen und gilt im Kreml als wohlgelitten. Deripaska-Firmen beteiligten sich im großen Stil an den Bauarbeiten zu den Olympischen Winterspielen in Sotschi. Deripaska sagte 2007 in einem Interview mit der Financial Times über sein Verhältnis zum Kreml: "Ich distanziere mich nicht vom russischen Staat. Ich habe keine anderen Interessen."