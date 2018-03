Verkehrsrezepte weltweit Zu viele Staus? Diese Städte tun was

Eine südamerikanische Besonderheit sind die Seilbahnen. Zwar wurde die erste Stadt-Seilbahn wohl in der algerischen Hauptstadt Algier gebaut und auch die türkische Hauptstadt Ankara hat 2014 eine Bahn mit vier Stationen eröffnet. In den vergangenen 15 Jahren haben aber vor allem Städte wie La Paz, Mexiko-Stadt, Rio de Janeiro oder Caracas das Verkehrsmittel wiederentdeckt. Gerade in den Andenstädten lohnen sich Seilbahnen: Sie brauchen wenig Platz und sind viel günstiger als Straßen. Zudem binden die Seilbahnen dort gerade die Armenviertel besser an die Arbeitsplätze in den besseren Vierteln an als Straßen. In der kolumbianischen Stadt Medellín soll die Seilbahn (auf dem Foto zu sehen) sogar dazu beigetragen haben, die Mordrate zu senken. Auch, weil Ärmere durch die Anbindung stärker integriert werden ins soziale Leben der Welt.